Комиксы о киборгах, рекорды Тягнизуба, научные исследования - во Львове продолжается Детский форум

Фото: Ольга васькив

Во Львове продолжается 11 Детский форум. По замыслу организаторов, дети-посетители попадают в волшебного королевства "Буквордс", путешествуют тематическими землями королевства и собирают ключи от него. Три этажа Дворца искусств занимают тематические площадки с конкурсами, квестами, развлечениями, мастер-классами, научными опытами, спортивными развлечениями. Новинки украинских издателей представлены на книжной ярмарке в галерее на улице. Организаторы анонсировали 250 новинок детской литературы, выданных специально к форуму. Приехали 35 лучших детских издательств.

Уже второй раз на форуме издателей презентуют новые части комикса об украинских защитников. Пилотный выпуск комиксов - "История трех" - был представлен в рамках форума издателей в 2016 году. Сейчас есть пять выпусков на украинском языке, и два - на английском. Тираж 10000 экземпляров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сказочные квесты, тонны литературы и Ульяна Супрун: во Львове стартовал Детский форум

"Наша идея - популяризировать образ украинского воина-защитника и показать героизм ребят, которые защищали Донецкий аэропорт. На страницах комиксов отражены реальные истории из жизни украинских военных, когда те защищали Донецкий аэропорт. Комиксы очень интересуют детей уже с 10 лет, они интересуются этой темой, ведь это жизнь. В комиксах есть смерть - именно гибель врага, но дети должны понимать, что это также составляющая жизни", - говорит одна из авторов проекта, координатор ОО" Верные традициям "с позывным "Док".

На третьем этаже ежедневно проводят разнообразные мастер-классы - технические, научные, литературные, естественные и с хенд-мейда. На мастер-классах по микроскопии дети узнали о принципах работы микроскопии, их применение. Организаторы рассказали и показали, как выглядит и из чего состоит микроскоп, как правильно им пользоваться. В игровой форме дети изучали строение человеческого организма и под микроскопом посмотрели, как выглядят его ткани.

Комиксы "Невероятные приключения Тягнизуба" на детском форуме представляет прототип главного героя - львовский силач-рекордсмен и педиатр-эндокринолог Олег Скавыш, по прозвищу Тягнизуб. Начал заниматься спортом в 19 лет, когда весил 59 кг. Первый рекорд установил в 2012 году, когда зубами сумел сдвинуть с места пассажирский трамвай. Затем Скавыш потянул ЗИЛ и получил свое прозвище - "Тягнизуб".

"Комикс поможет родителям и учителям преодолеть нежелание детей ежедневно чистить зубы и мыть руки. Первое приключение Тягнизуба - это история о том, как Он помог мальчику Андрюша преодолеть микробов, а также о том, как правильно чистить зубы и мыть руки ", - говорит Тягнизуб.

Традиционно на форуме представят и насыщенную литературную программу. Среди гостей-писателей Лариса Денисенко, Галина Ткачук, Ивана Андрусяка, Владимир Аренеа и многих других авторов. Всего в программе запланировали тысячи мероприятий для детей от 0 до 13 лет. 12 мая состоятся мероприятия с участием Ульяны Супрун, и.о. министра здравоохранения. Что общего имеет чтение с вакцинацией и выбором семейного врача, в чем сила девушек - она ​​расскажет на детском форуме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На 24-й Форум издателей привезли 100 тонн литературы

"Вход на площадь перед Дворцом, в галерею бесплатный, поэтому все, кто хочет просто прийти и приобрести книги, будут иметь такую ​​возможность - не нужно для этого покупать билеты. А уже в самом Дворце будет происходить действо, и чтобы попасть на него, нужно иметь билеты ", - рассказала участник пространства наука и Tech StartUp School вместе с работами, координатор Детского форума Анна Батищева.

Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, детей переселенцев, участников АТО, участников боевых действий и героев Майдана, воспитанников детских домов и интернатов, детей-сирот и полусирот, пенсионеров вход бесплатный.

13-17 сентября 2017 во Львове прошел 24-й Форум издателей. Основные мероприятия прошли во Дворце искусств. Презентации, чтения, встречи с писателями провели в 39 локациях по всему городу. Львов посетили литераторы из 24 стран. На организацию мероприятия из городского бюджета выделили 490 тыс. грн.