 
Ексклюзивы
1/5
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1468
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2844
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14 Просмотров: 50597
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1440
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3231
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7488
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2034
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1161
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7425
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11790
Фото
Все фото
24
7
5
5
10
Комиксы о киборгах, рекорды Тягнизуба, научные исследования - во Львове продолжается Детский форум
Комиксы о киборгах, рекорды Тягнизуба, научные исследования - во Львове продолжается Детский форум
Украинец рассказал, как поселился на острове в Ледовитом океане
Украинец рассказал, как поселился на острове в Ледовитом океане
Украинка научила зарабатывать племена с малазийских джунглей
Украинка научила зарабатывать племена с малазийских джунглей
&quot;Липкая жара, шум и ужасные запахи&quot; - украинка рассказала, как живет в Таиланде
"Липкая жара, шум и ужасные запахи" - украинка рассказала, как живет в Таиланде
Украинка победила на конкурсе красоты в США
Украинка победила на конкурсе красоты в США
Видео
Все видео
Как пишут украинские писанки в Америке
Как пишут украинские писанки в Америке
Украинка поразила судей шоу талантов в Португалии
Украинка поразила судей шоу талантов в Португалии
Украинцы по три месяца живут в Азии не меняя бюджет
Украинцы по три месяца живут в Азии не меняя бюджет
Украинский фильм о Донбассе вышел в прокат в США
Украинский фильм о Донбассе вышел в прокат в США
Песня группы, которую основал украинец, стала саунтреком американского сериала
Песня группы, которую основал украинец, стала саунтреком американского сериала
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11790
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2340
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 7416
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6687
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2169
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 мая 2018
Просмотров: 675
Бути і хотіти
Довго дбаєш про те, ким бути. І от стаєш більш-менш таким, яким хотів. А потім намагаєшся згадати, ким же ти був до того. Й підозрюєш, що був кимось ...
пятница, 11 мая 2018 15:15

Комиксы о киборгах, рекорды Тягнизуба, научные исследования - во Львове продолжается Детский форум
24

  Комментировать

11 Детский форум
Фото: Ольга васькив
11 Детский форум
11 Детский форум
11 Детский форум
11 Детский форум

Во Львове продолжается 11 Детский форум. По замыслу организаторов, дети-посетители попадают в волшебного королевства "Буквордс", путешествуют тематическими землями королевства и собирают ключи от него. Три этажа Дворца искусств занимают тематические площадки с конкурсами, квестами, развлечениями, мастер-классами, научными опытами, спортивными развлечениями. Новинки украинских издателей представлены на книжной ярмарке в галерее на улице. Организаторы анонсировали 250 новинок детской литературы, выданных специально к форуму. Приехали 35 лучших детских издательств.

Уже второй раз на форуме издателей презентуют новые части комикса об украинских защитников. Пилотный выпуск комиксов - "История трех" - был представлен в рамках форума издателей в 2016 году. Сейчас есть пять выпусков на украинском языке, и два - на английском. Тираж 10000 экземпляров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сказочные квесты, тонны литературы и Ульяна Супрун: во Львове стартовал Детский форум

"Наша идея - популяризировать образ украинского воина-защитника и показать героизм ребят, которые защищали Донецкий аэропорт. На страницах комиксов отражены реальные истории из жизни украинских военных, когда те защищали Донецкий аэропорт. Комиксы очень интересуют детей уже с 10 лет, они интересуются этой темой, ведь это жизнь. В комиксах есть смерть - именно гибель врага, но дети должны понимать, что это также составляющая жизни", - говорит одна из авторов проекта, координатор ОО" Верные традициям "с позывным "Док".

На третьем этаже ежедневно проводят разнообразные мастер-классы - технические, научные, литературные, естественные и с хенд-мейда. На мастер-классах по микроскопии дети узнали о принципах работы микроскопии, их применение. Организаторы рассказали и показали, как выглядит и из чего состоит микроскоп, как правильно им пользоваться. В игровой форме дети изучали строение человеческого организма и под микроскопом посмотрели, как выглядят его ткани.

Комиксы "Невероятные приключения Тягнизуба" на детском форуме представляет прототип главного героя - львовский силач-рекордсмен и педиатр-эндокринолог Олег Скавыш, по прозвищу Тягнизуб. Начал заниматься спортом в 19 лет, когда весил 59 кг. Первый рекорд установил в 2012 году, когда зубами сумел сдвинуть с места пассажирский трамвай. Затем Скавыш потянул ЗИЛ и получил свое прозвище - "Тягнизуб".

"Комикс поможет родителям и учителям преодолеть нежелание детей ежедневно чистить зубы и мыть руки. Первое приключение Тягнизуба - это история о том, как Он помог мальчику Андрюша преодолеть микробов, а также о том, как правильно чистить зубы и мыть руки ", - говорит Тягнизуб.

Традиционно на форуме представят и насыщенную литературную программу. Среди гостей-писателей Лариса Денисенко, Галина Ткачук, Ивана Андрусяка, Владимир Аренеа и многих других авторов. Всего в программе запланировали тысячи мероприятий для детей от 0 до 13 лет. 12 мая состоятся мероприятия с участием Ульяны Супрун, и.о. министра здравоохранения. Что общего имеет чтение с вакцинацией и выбором семейного врача, в чем сила девушек - она ​​расскажет на детском форуме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На 24-й Форум издателей привезли 100 тонн литературы

"Вход на площадь перед Дворцом, в галерею бесплатный, поэтому все, кто хочет просто прийти и приобрести книги, будут иметь такую ​​возможность - не нужно для этого покупать билеты. А уже в самом Дворце будет происходить действо, и чтобы попасть на него, нужно иметь билеты ", - рассказала участник пространства наука и Tech StartUp School вместе с работами, координатор Детского форума Анна Батищева.

Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, детей переселенцев, участников АТО, участников боевых действий и героев Майдана, воспитанников детских домов и интернатов, детей-сирот и полусирот, пенсионеров вход бесплатный.

13-17 сентября 2017 во Львове прошел 24-й Форум издателей. Основные мероприятия прошли во Дворце искусств. Презентации, чтения, встречи с писателями провели в 39 локациях по всему городу. Львов посетили литераторы из 24 стран. На организацию мероприятия из городского бюджета выделили 490 тыс. грн.

Автор: Ольга Васьків
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Комиксы о киборгах, рекорды Тягнизуба, научные исследования - во Львове продолжается Детский форум». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Открыли фильтрационные лагеря для бывших военнопленных

Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 140613
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 125524
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 8 Просмотров: 124821
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 114359
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 2 Просмотров: 100271
Больше всего комментируют
14
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
10
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
8
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 3176
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua