Киевлянка рассказала, как начала проводить гастрономические туры в Грузии

Фото: the-village.com.ua

В Грузии ресторанная культура стремительно начала развиваться последние годы благодаря молодежи. Ранее сервис вызвал много нареканий, несмотря на то, что грузины очень гостеприимные дома.

Об этом рассказывает киевлянка Юлия Ляховенко. Она шесть лет как переехала в Грузию и сейчас занимается организацией гастрономических туров, пишут на the-village.com.ua.

Я родом из Борисполя. В Киеве училась в университете, а после его окончания переехала сюда окончательно. Карьеру делала в международном гостиничном бизнесе, в сфере HR. Обожала Киев с его бурной жизнью после моего маленького Борисполя. Но то, как я его люблю самом деле, поняла уже после переезда. Однажды мой муж, который тоже работал в гостиничном бизнесе, тогда шеф-поваром, сообщил, что его переводят на работу в Тбилиси. И мы переехали. Это было в бурном для нашей страны 2014 году.

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Пол года это был период восторга! Мы чувствовали себя как в сказке "Тысяча и одна ночь": восточный колорит в архитектуре, южная медлительность и гедонизм, изумительная кухня, гостеприимные люди, даже невероятная жара — все это сначала захватывало. А потом почти все начало раздражать. Кроме кухни, наверное. Раздражало, что никто никуда не спешит, на встрече все опаздывают, в частности врачи. От жары негде было деться. А чрезмерное внимание людей, например соседей, в нашей жизни, даже с благими намерениями, начало напрягать.

Автор: the-village.com.ua Юля не могла найти работу, везде требовали знания грузинского языка

Мы долго привыкали к Тбилиси, и город привыкал к нам. Это была любовь со второго взгляда. За четыре года мы поехали на несколько месяцев из Грузии. А когда вернулись, для меня все началось по-новому. Я поняла то, чего не понимала раньше. Здесь есть самое главное. Свобода. Она чувствуется везде и пронизывает воздух. И я открыла сердце для этого города, чего не делала раньше. И город открылся мне по-новому.

Я не сразу поняла, чем буду заниматься в Тбилиси. Сначала не могла найти работу, якобы из-за незнания языка — всюду, куда я обращалась, требовали знания грузинского. Потом я решила, что проблема во мне, а именно в незнании того, чего я хочу. Поэтому я долго искала себя, а Тбилиси очень подходит для этого занятия. И теперь я занимаюсь гастрономическими турами по городу — показываю гостям Тбилиси, его яркие, интересные и вкусные уголки. И получаю от этого огромное удовольствие.

Автор: the-village.com.ua Сейчас показывает гостям самые яркие, интересные и вкусные уголки Тбилиси

Когда я приехала в Тбилиси, почти шесть лет назад, у меня было много вопросов к ресторанной культуры. Как по мне, в Грузии есть такой парадокс: гостеприимство проявляется во всей красе в приглашенных гостей домой, но в ресторанах к сервису может быть много замечаний. В последние два года произошло немало изменений в этой сфере. Гастрономическая культура Тбилиси развивается стремительно. Открывается большое количество интересных мест, с правильным и искренним отношением к гостю. Большинство владельцев — молодые люди, которые горячо любят свою страну, родной город и хотят показать его туристам с наилучшей стороны. У меня это вызывает искреннее восхищение и благодарность.

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Я очень люблю гулять по улочкам старого Тбилиси. Любоваться яркими балкончиками, заглядывать в маленькие магазины и кафе. Любимое место — маленькая площадь возле театра Габриадзе. Она такая же эклектична и яркая, как город в целом. Здесь есть все - и образцы присущей Тбилиси архитектуры и кафе и ресторанчики с пьянящим ароматами грузинской кухни, и маленькая церковь, и театр марионеток, который невозможно не посетить во время путешествия. Я люблю приводить сюда гостей.

Автор: the-village.com.ua В Тбилиси Юли не хватает широких тротуаров Киева, пространства и магазинов.

Киев для меня — это большая любовь навсегда. Я осознала это потом, когда начала жить в другой стране. Я очень скучаю по Крещатику, мороженому, воздуху, каштанами, сырниками, языком, Софией, Андреевским, Золотыми воротами и видом на Днепр. Но какое это счастье время от времени возвращаться и снова его чувствовать! В Тбилиси мне не хватает широких тротуаров Киева, пространства и магазинов.

Более 700 нарисованных необычных ангелов уже продала на благотворительном аукционе украинка Юлия Косивчук, которая 15 лет уже живет в городе Беркли в пригороде Сан-Франциско штата Калифорния.