"Иностранцы покупают квартиры, чтобы сдавать в оренду" - украинка о жилье в Венгрии

Ольга Корниюк из Днепра 5 лет живет в Венгрии Фото: obozrevatel

Средняя зарплата в Венгрии около € 650 - € 700. Об этом рассказывает Ольга Корниюк из Днепра.

Уже 5 лет вместе с мужем живет в Венгрии, пишет "Обозреватель".

"Переехала в Венгрию осенью 2013 года по студенческой визе для учебы в университете Балаши. Получить визу было не сложно. Я прошла собеседование в посольстве, где меня спрашивали, зачем я хочу ехать учиться именно в этот университет и планирую я оставаться в Венгрии. Эту страну я выбрала не одна, мы переехали вместе с мужем, он нашел здесь работу ", - рассказывает Ольга Корниюк.

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По словам девушки, арендовать комнату в Будапеште стоит от 50 тыс. Форинтов (4730 грн. - ГПУ) в месяц без коммунальных услуг. Цена на аренду квартиры начинается от 90 000 форинтов (8510 грн). За последний год выросли цены на покупку жилья.

"Считаю есть две основные причины этого. Первая - низкая ставка по кредитам в банках. И вторая - очень много иностранцев покупают квартиры и потом сдают их в аренду. Квартира в 30 квадратных метров в новостройке будет стоить 80 тыс. - 100 тыс. Евро, а в старом доме можно найти за 55 тыс. - 65 тыс. Евро, но придется делать ремонт ".

За последние несколько лет заработки в Бразилии снизились. Минимальная зарплата - 900 долларов. Аренда жилья стоит в среднем 750 Об это рассказывает украинка из Житомира Оксана Колесникова, которая проживает в поселке Кашоейра Паулиста в регионе Сан - Пауло на піденному востоке Бразилии. Переехала сюда 9 лет назад до мужа Нила.