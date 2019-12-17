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среда, 18 декабря 2019 00:15

Громкие молитвы и несведущие таксисты: как украинка привыкала к арабской страны

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Кураховчанка Александра изменила не только город и страну, она отправилась на азиатский континент в арабскую страну Катар.

Автор: kuma.city
  Украинка рассказала, как привыкал к традициям в Катаре
Украинка рассказала, как привыкал к традициям в Катаре

Привлекли девушку друзья, что больше года уже живут в Катаре, и благоустройство страны, пишет Кума.Сity.

"В Катар поехала в феврале этого года, меня позвали друзья. Дома меня ничего не держит ло. К тому же, это богатое государство мира сегодня ", - делится курахивчанка.

Что действительно беспокоило в начале - это молитвы. Как и положено арабской стране, в столице по всему городу находятся мечети. На каждой мечети установлены громкоговорители, которые очень громко транслируют молитвы.

"Одна из молитв транслируется где-то в три часа утра, которая мешала мне спать. Сейчас я уже эт-го не замечаю и не просыпаюсь от звуков молитвы ", - признается Александра.

Кроме громких молитв Александра назвала раздражительными водителей такси.

"Таксисты в Катаре - это минус. Я вечно с ними ругаюсь! То они, как правило, не знают дорог", - жалуется она.

Недостаток, нельзя смело одеваться, как хочется. В мусульманской стране прежде, чем идешь куда-то, нужно подумать, что одеться.

"Все зависит от района и места, куда идешь. В бар или клуб можно смело одевать мини-юбки и топы. А вот в другие места - нет", - добавляет девушка.

В Катаре существует закон, запрещающий свободную продажу алкоголя и свинины. И ввозить в страну эти продукты из-за рубежа запрещено. Купить их можно только при наличии специального разрешения. Некоторых лекарств из тех, что продаются в украинских аптеках, в Катаре нет вообще.

"С Украиной везу нашу колбасу, конфеты и лекарства. Здесь есть разный шоколад, но украинские сладости вкуснее. Свинину и алкоголь ввозить нельзя", - раскрывает секреты девушка.

В Катаре для того, чтобы прогуляться, нужно ехать в парк. Просто по улице не погуляешь, потому что негде. Сами дома и автомобильная дорога", - рассказывает Александра.

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Из плюсов в Катаре более теплый климат, и безопасность за низкого уровня преступности.

Погода зимой идеальная, не жарко и не холодно, хотя летом была нереальная жара. Катар - одна из самых безопасных стран. Никто не украдет телефон.

"Различия колоссальные. Устройство Украины и Катара отличается очень сильно. Поражает уровень сервиса. Если в Украине тебя обслужили на высшем уровне - это "вау", то это норма. Магазины или кафе обслуживают каждого клиента на все сто процентов. Любые вопросы решаются очень быстро, демонстрируя уважение к каждому. У нас такого нет. Везде натыкаешься на хамство и непрофессионализм наших соотечественников", вздыхает девушка.

Большие и международные компании в Эмиратах иногда покрывают работникам расходы на садик и школу, медицинскую страховку и раз в год билеты на самолет.

Об этом рассказывает украинец Алексей Чусов. Переехал в Дубаи с женой и дочерью 2012 года, куда его пригласили работать менеджером зала в ресторане.

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