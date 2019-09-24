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среда, 25 сентября 2019 00:20

Евреи, ЛГБТ и чернокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
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Украинский журналист Остап Ярыш живет полгода в Вашингтоне. Он снимает на Айфон 8 жизнь жителей Нью-Йорка. Приезжает туда раз в месяц.

  Жители Нью-Йорка
Жители Нью-Йорка

Расстояние между городами относительно небольшое, а на автобусе в одну сторону можно доехать за 10-15 долларов. В силу того, что я раньше жил и много путешествовал по Европе, сейчас провожу для себя параллели с европейскими городами. Вашингтон мне напоминает Брюссель с его дипломатами, международными учреждениями, портфелями и галстуками. А Нью-Йорк-как большой и значительно ярче Берлин. Город-муравейник, город-фейерверк, город, улицы которого иллюстрируют слово "разнообразие", - пишет в блоге ukrainian.voanews.com Остап.

Все, кто переезжает жить в Америку, сначала едут сюда. Не знаю, насколько это правда, но Нью-Йорк и действительно выглядит так, будто вместил в себе людей со всех стран мира.

Жители Нью-Йорка
Жители Нью-Йорка
Жители Нью-Йорка
Жители Нью-Йорка
Жители Нью-Йорка

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Большинство эмигрантов начинают жизнь в США из Нью-Йорка. В стране малообеспеченные люди могут оформить льготную медицинскую страховку и получить бесплатную еду. Эмигранты могут получить кредит на дом на 30 лет. Однако будут проверять кредитную историю, и способен ли платить вообще.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Андрей Влезько из Макеевки Донецкой области. Через войну, в родном городе оставил собственный бизнес и большой дом.

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