Евреи, ЛГБТ и чернокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка

Украинский журналист Остап Ярыш живет полгода в Вашингтоне. Он снимает на Айфон 8 жизнь жителей Нью-Йорка. Приезжает туда раз в месяц.

Жители Нью-Йорка

Все, кто переезжает жить в Америку, сначала едут сюда. Не знаю, насколько это правда, но Нью-Йорк и действительно выглядит так, будто вместил в себе людей со всех стран мира.

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Большинство эмигрантов начинают жизнь в США из Нью-Йорка. В стране малообеспеченные люди могут оформить льготную медицинскую страховку и получить бесплатную еду. Эмигранты могут получить кредит на дом на 30 лет. Однако будут проверять кредитную историю, и способен ли платить вообще. Об этом Gazeta.ua рассказывает Андрей Влезько из Макеевки Донецкой области. Через войну, в родном городе оставил собственный бизнес и большой дом.