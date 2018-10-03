Эмигрантка рассказала, сколько тратит на жизнь в Испании

Украинка Анна живет в итальянском городе Мурсия. Работает мастером по маникюру и педикюру Фото:chortkiv.online

Чтобы получить гражданство в Италии, нужно без выезда и на законных основаниях прожить в стране 3 года. При этом иметь подписанный рабочий контракт.

Об этом рассказывает украинка Анна, которая проживает в городе Мурсия. Работает мастером по маникюру и педикюру, пишет chortkiv.

По ее словам, средняя заработная плата в стране около €800. Аренда квартиры стартует от €450, коммунальные платежи оплачиваются отдельно – от €150.

"Если имеешь собственную квартиру и живешь сам, то 900 евро на жизнь полностью хватает. С ребенком эта сумма возрастает до 1200-1300 евро. - говорит Анна. - В связи с экономическим кризисом хорошую работу найти очень трудно. Без официального разрешения на работу максимум, на что можно претендовать, – это уборка или работа сиделки 24 часа в сутки с одним выходным. Оплата такого труда – 700 евро".

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Автомобиль можно приобрести от €2 тыс. и выше. Топливо в серднем стоит €1,48. Проезд в автобусе по городу – €1,15, в ближние села - €1,85.

"Относительно зарплат питаться здесь не дорого. Фрукты и овощи доступны в течение целого года. Бананы – 80 евроцентов, помидоры – от 0,80 до 1,50 евро, огурцы – 1 евро, лук, персики – по 50 евроцентов, манго и авокадо – 1,50 евро. Это цена за килограмм на рынке, а в супермаркетах дороже на 40-50 евроцентов. Тушка курицы – 5 евро, фарш – 5 евро, свинина – от 5 евро за килограмм. Стоимость колбасных изделий – от 1 евро за 100 гр. Молоко – 80 евроцентов за литр, масло оливковое – 3 евро, кофе молотый – от 1 до 6 евро. Морепродукты – от 2-х до 20 евро".

Виктория Ядощук из города Калуш Ивано-Франковской области три года назад переехала в Турцию, живет в Стамбуле. О переезде и особенностях жизни в стране она рассказала Gazeta.ua.