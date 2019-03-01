Эмигрантка рассказала о стоимости жизни в Испании

Собор Святой Марии в городе Мурсия, Испания Фото: inlviv.in.ua

Для тех, кто живет сам и имеет собственное жилье, на проживание в Испании хватает € 900 в месяц. С ребенком сумма возрастает до €1200 - €1300.

Об этом рассказывает украинка Анна, которая сейчас проживает в городе Мурсия на юго-востоке Испании. Работает мастером по маникюру и педикюру, предоставляет разнообразные косметические услуги испанцам и украинцам, пишет inlviv.in.ua.

"Средняя заработная плата-где-то около 800 евро. И в связи с экономическим кризисом хорошую работу найти очень трудно, а без документов вообще на грани фантастики. Без официального разрешения на работу максимум, на что можно претендовать, – это уборка или работа сиделки 24 часа в сутки с одним выходным, если повезет. Оплата такого труда – 700 евро. Это я говорю для того, чтобы люди не думали, что здесь все легко. На государственную работу могут претендовать только те лица, которые имеют гражданство Испании, конечно, такая работа дает больше социальных гарантий и более высокую зарплату".

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Стоимость жилья зависит от месторасположения. Если район престижный, цена однокомнатных апартаментов – от €90 до €500 тыс.

"Недвижимость в "цыганском" районе – от 35 до 70 тысяч. Но там не очень комфортно, это места, где живут цыгане или марокканцы, здесь продают наркотики и действительно очень опасно. Испанцы держатся от таких мест подальше и называют их "Барио де хитано" или "Барио маргиналес" (barrios marginales или barrios de gitanos). Полиция делает постоянные рейды, и жители таких районов все равно умудряются продавать, - говорит Анна. - Аренда квартиры стартует от 450 евро, коммунальные платежи оплачиваются отдельно – от 150 евро. Машину в Испании можно купить от 2-х тысяч евро и выше. Ориентировочная стоимость топлива: А-95 – 1,36 евро, А-98 – 1,48 евро, дизтопливо – 1,30 евро. Проезд в автобусе по городу – 1,15 евро, в ближние села – 1,85".

По словам украинки, относительно зарплат питаться в стране не дорого.

"Фрукты и овощи доступны в течение целого года. Бананы – 80 евроцентов, помидоры – от 0,80 до 1,50 евро, огурцы – 1 евро, лук, персики – по 50 евроцентов, манго и авокадо – 1,50 евро. Это цена за килограмм на рынке, а в супермаркетах дороже на 40-50 евроцентов. Тушка курицы – 5 евро, фарш – 5 евро, свинина – от 5 евро за килограмм. Стоимость колбасных изделий – от 1 евро за 100 гр. Молоко – 80 евроцентов за литр, масло оливковое – 3 евро, кофе молотый – от 1 до 6 евро. Морепродукты – от 2-х до 20 евро".

Украинка Кристина Лесюк из Луцка два с половиной года живет и работает в городе Линьи провинции Шандунь. О своем переезде в Китай и культурные различия местных жителей девушка рассказала Gazeta.ua.