Эмигрантка рассказала о стоимости жизни в Испании

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 603
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 990
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 855
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3294
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1827
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1062
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2475
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1692
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 792
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3438
Фото
Все фото
6
7
10
6
4
&quot;После университета могу открыть собственную клинику&quot; - украинка рассказала, как стала стоматологом
"После университета могу открыть собственную клинику" - украинка рассказала, как стала стоматологом
&quot;Здесь царит свобода и толерантность&quot;, - украинка рассказала о жизни в Британии
"Здесь царит свобода и толерантность", - украинка рассказала о жизни в Британии
Эмигрантка рассказала о культурных различиях украинцев и китайцев
Эмигрантка рассказала о культурных различиях украинцев и китайцев
Пятилетний опыт и собеседование с мэром: как украинка стала муниципальной няней во Франции
Пятилетний опыт и собеседование с мэром: как украинка стала муниципальной няней во Франции
Украинка откровенно рассказала о заработках и тратах в Польше
Украинка откровенно рассказала о заработках и тратах в Польше
Видео
Все видео
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 855
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1827
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1692
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1386
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2019
Просмотров: 297
Карта
Скільки перейшло? Кожного дня по кілька разів дивлюся на інтерактивну карту переходів парафій РПЦ до ПЦУ. Щодень на мапі ряснішає зеленавих ...
суббота, 02 марта 2019 00:15

Эмигрантка рассказала о стоимости жизни в Испании

  Комментировать
Эмигрантка рассказала о стоимости жизни в Испании
Собор Святой Марии в городе Мурсия, Испания Фото: inlviv.in.ua

Для тех, кто живет сам и имеет собственное жилье, на проживание в Испании хватает € 900 в месяц. С ребенком сумма возрастает до €1200 - €1300.

Об этом рассказывает украинка Анна, которая сейчас проживает в городе Мурсия на юго-востоке Испании. Работает мастером по маникюру и педикюру, предоставляет разнообразные косметические услуги испанцам и украинцам, пишет inlviv.in.ua.

"Средняя заработная плата-где-то около 800 евро. И в связи с экономическим кризисом хорошую работу найти очень трудно, а без документов вообще на грани фантастики. Без официального разрешения на работу максимум, на что можно претендовать, – это уборка или работа сиделки 24 часа в сутки с одним выходным, если повезет. Оплата такого труда – 700 евро. Это я говорю для того, чтобы люди не думали, что здесь все легко. На государственную работу могут претендовать только те лица, которые имеют гражданство Испании, конечно, такая работа дает больше социальных гарантий и более высокую зарплату".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "После университета могу открыть собственную клинику" - украинка рассказала, как стала стоматологом

Стоимость жилья зависит от месторасположения. Если район престижный, цена однокомнатных апартаментов – от €90 до €500 тыс.

"Недвижимость в "цыганском" районе – от 35 до 70 тысяч. Но там не очень комфортно, это места, где живут цыгане или марокканцы, здесь продают наркотики и действительно очень опасно. Испанцы держатся от таких мест подальше и называют их "Барио де хитано" или "Барио маргиналес" (barrios marginales или barrios de gitanos). Полиция делает постоянные рейды, и жители таких районов все равно умудряются продавать, - говорит Анна. - Аренда квартиры стартует от 450 евро, коммунальные платежи оплачиваются отдельно – от 150 евро. Машину в Испании можно купить от 2-х тысяч евро и выше. Ориентировочная стоимость топлива: А-95 – 1,36 евро, А-98 – 1,48 евро, дизтопливо – 1,30 евро. Проезд в автобусе по городу – 1,15 евро, в ближние села – 1,85".

По словам украинки, относительно зарплат питаться в стране не дорого.

"Фрукты и овощи доступны в течение целого года. Бананы – 80 евроцентов, помидоры – от 0,80 до 1,50 евро, огурцы – 1 евро, лук, персики – по 50 евроцентов, манго и авокадо – 1,50 евро. Это цена за килограмм на рынке, а в супермаркетах дороже на 40-50 евроцентов. Тушка курицы – 5 евро, фарш – 5 евро, свинина – от 5 евро за килограмм. Стоимость колбасных изделий – от 1 евро за 100 гр. Молоко – 80 евроцентов за литр, масло оливковое – 3 евро, кофе молотый – от 1 до 6 евро. Морепродукты – от 2-х до 20 евро".

Украинка Кристина Лесюк из Луцка два с половиной года живет и работает в городе Линьи провинции Шандунь. О своем переезде в Китай и культурные различия местных жителей девушка рассказала Gazeta.ua.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эмигрантка рассказала о стоимости жизни в Испании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 30276
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 23103
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
 2 Просмотров: 12447
Создали истребитель для войн будущего
Создали истребитель для войн будущего Просмотров: 10332
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 10280
Диаспора
"После университета могу открыть собственную клинику" - украинка рассказала, как стала стоматологом
"После университета могу открыть собственную клинику" - украинка рассказала, как стала стоматологом
6
 Просмотров: 252
"Здесь царит свобода и толерантность", - украинка рассказала о жизни в Британии
"Здесь царит свобода и толерантность", - украинка рассказала о жизни в Британии
7
 Просмотров: 495
Эмигрантка рассказала о культурных различиях украинцев и китайцев
Эмигрантка рассказала о культурных различиях украинцев и китайцев
10
 Просмотров: 1764
Пятилетний опыт и собеседование с мэром: как украинка стала муниципальной няней во Франции
Пятилетний опыт и собеседование с мэром: как украинка стала муниципальной няней во Франции
6
 Просмотров: 1071
Украинка рассказала тонкости работы в Индонезии
Украинка рассказала тонкости работы в Индонезии Просмотров: 99
Больше всего комментируют
28
Порошенко отличился странным поведением
7
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
5
Порошенко: коррупционеры задолбали
3
Коболеву продлили контракт с зарплатой в 2 млн
3
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Голосов: 174
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua