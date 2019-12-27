Донецкие оккупанты частично отменят комендантский час

В ДНР попытаются отменить комендантский час. Фото: "УНИАН".

Группировка ДНР готова отменить комендантский час на неподконтрольной Киеву части Донецкой области, если будет готово обеспечить безопасность на время его отсутствия.

Оккупационные власти ОРДО отменяет действие комендантского часа в новогодние праздники и на Пасху, передает слова главаря фейковой республики Дениса Пушилина издание "Новости Донбасса".

Пушилин рассчитывает, что этот эксперимент покажет, насколько боевики готовы к полной отмене комендантского часа.

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Он отметил, что многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники без комендантского часа.

"Это эксперимент - определенная проба. Мы должны посмотреть в плане безопасности, насколько мы готовы, должны оценить ситуацию с правонарушениями, будет ли рост нарушений в праздничные дни. По мере того, как мы проведем эксперимент, будут приниматься соответствующие следующее решение, возможные с сокращением комендантского часа ", - отмечает Пушилин.

Комендантский час действует на подконтрольной боевикам территории с 2014-го.

С начала 2019-го года из-за российского вторжения в Донбассе погибли 18 человек, 120 - получили ранения. Об етом рассказали в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.