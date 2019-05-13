Диаспорянка продает через аукцион необычных ангелов, которые помогают украинцам

Автор: ukrainian.voanews Наши за границей: диаспорянка продает цветных ангелов, которые помогают украинцам

Американка украинского происхождения Юлия Косивчук рисует цветных ангелов для помощи украинским детям.

Свои картины художница продает через Интернет, а выручка передает на нужды Черновицкого Центра доброты для мамы и дититы. Женщина уже нарисовала более 600 таких ангелов, которые принесли 9000 долларов, пишет ukrainian.voanews.

Себе художница не оставила ни копейки. Выехала благодетельница из Украины в Беркли, что в пригороде Сан-Франциско 10 лет назад.

"Это был 2014-й год. Читала украинские новости и наткнулась на пост волонтеры из родных Черновцов Марты Левченко, которая помогала женщинам и детям в беде. Однажды был пост о девочке, которая умирает от рака, 3 годика, с огромными глазами. И я написала Марти, рисую ангелов. Попробую их выставить на аукцион. Он сразу же продался и второй, и третий ", - говорит Юлия.

Автор: ukrainian.voanews Наши за границей: диаспорянка продает цветных ангелов, которые помогают украинцам

Это событие стало переворотом в жизни Юли. Тогда ангелы начали рождаться один за другим.

"Все должно быть просто как двери, как будто это нарисовала бы ребенок. И обязательно, чтобы он был положительным - никакого сумму, никакой депрессии ", - делится она.

Автор: ukrainian.voanews Наши за границей: диаспорянка продает цветных ангелов, которые помогают украинцам

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Ангелов могут заказать в Интернете как американцы, так и украинцы. Юля высылает работы по почте. Все средства перечисляются на счет Центра доброты для мамы и ребенка, в Черновцах.

Автор: ukrainian.voanews Наши за границей: диаспорянка продает цветных ангелов, которые помогают украинцам

"Ангелов продавать грех, ангелы должны помогать", - говорит художница. - Меня спрашивают: а почему ты не помогаешь американским детям. А я говорю им: здесь очень много помогают, а кто же нашим дома поможет".

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