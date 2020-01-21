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среда, 22 января 2020 00:15

Бомбоубежища и индивидуальные скидки за язык – украинка о Израиль
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В каждой современной квартире Израиля есть бомбоубежище
Фото: instagram.com
В каждой современной квартире Израиля есть бомбоубежище
В каждой современной квартире Израиля есть бомбоубежище
В каждой современной квартире Израиля есть бомбоубежище
В каждой современной квартире Израиля есть бомбоубежище

Екатерина Шевченко переехала в израильский город Тель-Авив год назад со своим парнем Артемом. Сейчас девушка работает в пекарне и не перестает удивляться порядкам в этой стране.

"Первое, что меня удивило это квартиры. С жильем нам помогала компания парня. Нам сняли двухкомнатное помещение. Но когда мы зашли, комнат было три. Оказалось, одна из них бомбоубежище. В настоящий многоэтажке на уровне десятого этажа. Первое, чем примечательны эти комнаты: малыми окнами. Там совсем нет связи, потому что стены обиты металлом, а на стене висит специальный очиститель воздуха. Такие комнаты делают во всех современных квартирах. Считается, если ее нет, то дом непригоден к жизни. Иногда такие комнаты делают на дом. Но то преимущественно в старых зданиях", - рассказывает Екатерина Gazeta.ua.

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За аренду квартиры платит компания, в которой работает мужчина. Если бы пришлось платить самим, то такое жилье стоило бы $2 тысячи.

"Израильтяне используют бомбоубежища как спальни. Ремонты здесь очень простые. На полу – плитка, на окнах специальные жалюзи, которые крепятся снаружи дома. Мебели минимальное количество, чтобы не собирали пыль", - объясняет девушка.

Хотя девушка очень хорошо общается на английском, но замечает, что нужно учить иврит.

"Те, кто имеет не очень хорошее образование, английского не знают. Курсы здесь дорогие, поэтому язык учила в специальной программе в телефоне. Теперь могу зайти в магазин и получить скидку. Не потому, что я говорю, а потому, что местные принимают за "свою". Иногда цена разительно отличается. Например, вчера покупала энергетик в арабском магазине, три бутылки продали за 70 гривен. В тот же вечер наша подружка там же брала этот товар, он обошелся ему вдвое дороже. Иногда местные так и говорят, что делают скидку, за то, что выучил язык", - добавляет Катя.

В Израиле нет государственной пенсии, есть минимальная помощь. Частные предприниматели обязаны сами формировать свою пенсию. Раньше такие отчисления были добровольными. Сейчас есть закон, который обязывает бизнесменов делать это в обязательном порядке.

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