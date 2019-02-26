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четверг, 28 февраля 2019 00:15

"Бизнес оформляют за несколько минут" - эмигрантка открыла фитнес-студию и туристическое агентство в Германии
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Автор: из архива Ирины Гутшмитд
  Ирина Гутшмитд из Львова открыла фитнес-студию и туристическое агентство в городе Баден-Баден
Ирина Гутшмитд из Львова открыла фитнес-студию и туристическое агентство в городе Баден-Баден

Ирина Гутшмитд со Львова 19 лет живет в Германии. Открыла фитнес-студию и туристическое агентство в городе Баден-Баден. Об этом рассказала Gazeta.ua

После переезда украинка долгое время жила в городе Ульм. Поскольку на родине была мастером спорта по художественной гимнастике и тренировала спортсменов, пыталась найти работу в фитнес-центрах. Но получала отказы. Чтобы заработать на жизнь, сначала проводила тренировки при церкви для пожилых людей на инвалидных колясках. Впоследствии – стала вести курсы гимнастики для беременных женщин из малообеспеченных семей.

"Однажды подруга-немка посоветовала переехать в более демократичный город. Сказала, что местные жители консерваторы, недолюбливают эмигрантов. Тогда же по телевизору случайно увидела программу о Баден-Баден. Из-за объявления в газете нашла там нашла жилье и вакансию тренера в местном спортивном клубе, - рассказывает Ирина Гутшмидт.

В то время в Германии появилась услуга, когда медицинский полюс покрывает стоимость спортивных занятий. Это считается профилактикой здоровья. Но такие тренировки могут проводить только специалисты с соответствующим образованием.

"Среди желающих на эту должность, только у меня был нужен диплом-по лечебной гимнастике и физической реабилитации. Его получила после окончания Львовского университета физкультуры. Как оказалось, он признается и в Германии. Новый шеф за счет компании отправил повышать квалификацию в Мюнхен. Три года заочно училась. Получила диплом тренера и менеджера фитнес-клуба. Через год решила открыть собственную гимнастическую студию".

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Автор: из архива Ирины Гутшмитд
  Ирина Гутшмитд из Львова открыла фитнес-студию и туристическое агентство в городе Баден-Баден
Ирина Гутшмитд из Львова открыла фитнес-студию и туристическое агентство в городе Баден-Баден

По словам украинки, бизнес оформляют в мэрии за несколько минут. Все, что нужно - заплатить 20 евро за регистрацию. Также в Германии действуют программы поддержки малого и среднего бизнеса. Чтобы получить от государства беспроцентный кредит, нужен опыт работы и бизнес-план.

"Дважды обращалась с просьбой выделить начальный капитал и получала отказ. В третий раз все таки дали пять тысяч евро. На эти деньги арендовала помещение в центре города, сделала ремонт, купила спортивный инвентарь. Чтобы привлечь клиентов, сделала акцент на психологической помощи с помощью физкультуры. Во время индивидуальных занятий разговариваю с клиентами. Даю им возможность выговориться, помогаю советами, прививаю любовь к спорту".

За год студия стала популярной, появилось около сотни постоянных клиентов.

"Заметила, что сюда часто заходили туристы из стран СНГ. Это натолкнуло на идею открыть туристическое агентство. Связываюсь с клиентами через интернет. В зависимости от их желаний составляю программу поездок– покупки, экскурсии, оздоровление. Если нужно, высылаю приглашение для визы. Встречаю в аэропорту, помогаю выбрать отель. Работаю сама, но по необходимости нанимаю экскурсоводов или сотрудничаю с местными агентствами".

Ирина Гутшмитд из Львова открыла фитнес-студию и туристическое агентство в городе Баден-Баден
Фото: из архива Ирины Гутшмитд
Ирина Гутшмитд из Львова открыла фитнес-студию и туристическое агентство в городе Баден-Баден
Ирина Гутшмитд из Львова открыла фитнес-студию и туристическое агентство в городе Баден-Баден
Ирина Гутшмитд из Львова открыла фитнес-студию и туристическое агентство в городе Баден-Баден
Ирина Гутшмитд из Львова открыла фитнес-студию и туристическое агентство в городе Баден-Баден

Обычно люди приезжают ради оздоровления. Ведь Баден-Баден - самый известный курорт минеральных вод в Германии.

"Стараюсь делать так, чтобы люди не только отдыхали, но и занимались спортом. Провожу утреннюю гимнастику, пешеходные прогулки по местным лесом, вожу пить воду прямо из источников. Если нужно, договариваюсь о медицинской помощи, в частности нетрадиционной. Например, здесь очень популярная и полезная процедура, когда до определенной температуры прогревают все тело. Таким способом лечат на первых стадиях рака. Выступаю для таких людей поручителем. В Германии больницы не хотят принимать иностранцев. Боятся, что могут получить помощь, и выехать из страны не заплатив".

Украинка Наталья Мерецкая из Киева три года живет в селе Адорп, что в Нидерландах. Устроилась работать почтальоном в соседнем городе Алмело. Об особенностях своей работы рассказала Gazeta.ua

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