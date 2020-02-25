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вторник, 25 февраля 2020 23:05

Билеты в несколько тысяч долларов и год подготовки – как проходит карнавал в Бразилии
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Каждая школа самбы на фестивале показывает собственную историю. Все герои имеют определенную роль и значение
Фото: Фото Оксаны Матченко
Каждая школа самбы на фестивале показывает собственную историю. Все герои имеют определенную роль и значение
Каждая школа самбы на фестивале показывает собственную историю. Все герои имеют определенную роль и значение
Каждая школа самбы на фестивале показывает собственную историю. Все герои имеют определенную роль и значение
Каждая школа самбы на фестивале показывает собственную историю. Все герои имеют определенную роль и значение

Изюминкой Карнавала в Бразилии является парад школ самбы на Самбодроме в Рио-де-Жанейро, который вмещает 72 тыс чел с 21-25 февраля. Об этом рассказывает Оксана Матченко, которая год живет в городе Бразилиана.

" К карнавалу готовятся целый год, он имеет жесткий отбор и большую конкуренцию. Подготовка требует привлечения многих усилий и ресурсов, каждый год должен быть новый сюжет (периоды в истории, известные личности, стихии природы). 8 месяцев готовят макеты костюмов, а дальше оригиналы из шелка, перьев, блесток, камней, и хотя топлесс запрещен, на некоторых платформах можно увидеть полуобнаженных танцовщиц. Больше всего времени уходит на изготовление огромных платформ с различными декорациями, куклами, персонажами, спецэффектами зависимости от темы", - говорит Оксана.

В период карнавала жизнь замирает. У семьи закончился газ, но они будут ждать завоза нового уже после карнавала, который закончится карнавал 29 февраля.

"Шоу, которое возможно кажется хаотичным, продуманное до мельчайших деталей, каждый участник имеет свою роль и место в соответствующей секции специальной школы самбы. Каждая школа самбы имеет четкие цвета своего флага и свою аллегорию. Самое важное в течение часа школа имеет полностью отразить задуманную тематику на 700 метровом Самбодроме", - объясняет женщина.⠀

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В Рио начинается карнавал с передачи мэром ключей от города королю Момо. Король начинает самбу открывая все события и парады.

Цены на билеты, которые закупаются за несколько месяцев до начала (а затем перепродаются во втридорога) зависят от секторов, с местом или без, от 1500 $ за билет, иногда за несколько тыс $ можно выкупить целую ложу. ⠀

"Во время Карнавала организаторы говорят, что Самбодром самое безопасное место в Бразилии. Он надежно охраняется, всех обыскивают. Как на меня, здесь постоянно надо быть начеку, потому что в толпе могут что-то извлечь. С собой можно брать бутерброд или какую-то простую закуску, воду в пластике, салфетки", - говорит Оксана.

Власти итальянского региона Венето объявила об отмене Венецианского карнавала за угрозы распространения коронавирус. По словам губернатора региона Венето Лука Зая, власть должна принять кардинальные меры для недопущения распространения коронавирус в регионе после вспышки на севере Италии.

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Дата
25
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