800 грн за Интренет и заборы с колючей проволокой: украинка рассказала о жизни в Мексике

Татьяна из Днепра 6 месяцев живет в городе Плая-дель-Кармен. Фото: mexico-travel.net

Для всех мексиканцев англоязычные – это те, кого развести на деньги – святое дело. В стране стать жертвой кражи – обыденность, которой никого не обуриш и не удивишь.

Чтобы бороться с ворами, мексиканцы устанавливают на заборы колючую проволоку. Об этом рассказывает украинка Татьяна из Днепра в сюжете ictv. 6 месяцев живет в городе Плая-дель-Кармен.

"Для тех, кто хочет переехать в страну, или пожить здесь некоторое период, очень рекомендую изучить испанский язык. Тогда местные не будут смотреть на вас, как на американского туриста. В другом случае, разные услуги, например такси, будут стоить вдвое дороже, - рассказывает Татьяна. - Что касается имущества, нужно быть настороже. Был случай, когда зашла с сыном в супермаркет. Выйдя с пакетами, увидела, что пропал велосипед".

По словам украинки, больше всего ей не хватает хорошего интернета. То, что в Украине загружается две минуты, в Мексике не загрузится за двадцать.

"Кроме того, интернет очень дорогой. За домашний - платим 800 гривен в месяц. При этом скорость два раза меньше, чем в Украине. За мобильный в месяц плачу около 500 гривен".

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"Также достаточно высокие цены на питание. Например, картофель стоит около сорока гривен за килограмм, яблоки – около 50-60 гривен за килограмм. Куриная грудка — 120 грн за килограмм. Фарш из говядины — 210 грн за килограмм. Достаточно большой выбор морепродуктов, кальмары — 150 грн за килограмм, осьминоги — 300 грн, крабы и много креветок".

В Иордании строят невисокие трехэтажные дома. Количество кварты на этаже варьируется в зависимости от социальной принадлежности района. Чем меньше квартир в доме, тем престижнее. Об этом Gazeta.ua рассказывает Екатерина Колесникова из Запорожья, которая 10 лет живет в Аммане. Вышла замуж за местного мужчину.