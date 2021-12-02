 
Ексклюзивы
1/5
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 675
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 198
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2196
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 4149
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1107
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 468
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 954
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 351
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1377
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 4023
Фото
Все фото
10
5
19
16
8
Звезды сериала &quot;Бумажный дом&quot; встретились накануне премьеры финала
Звезды сериала "Бумажный дом" встретились накануне премьеры финала
Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
Назарию Яремчуку исполнилось бы 70: опубликовали архивные фото эстрадного певца
Назарию Яремчуку исполнилось бы 70: опубликовали архивные фото эстрадного певца
&quot;Кто-то подумает: &quot;Какой ужас!&quot; – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Барских показал грязные танцы в клипе на пьянящий сингл Tequila Sunrise
Барских показал грязные танцы в клипе на пьянящий сингл Tequila Sunrise
Видео
Все видео
Фильм о протестах в Беларуси, в котором сыграли артисты оппозиционного театра, номинировали на Оскар
Фильм о протестах в Беларуси, в котором сыграли артисты оппозиционного театра, номинировали на Оскар
Фильм-кандидат на Оскар "Плохие дороги" появился в сети
Фильм-кандидат на Оскар "Плохие дороги" появился в сети
Tayanna в облегающем комбинезоне изгибалась в дыму
Tayanna в облегающем комбинезоне изгибалась в дыму
"В Украине две беды - это жлобы и враги" - Pororoka выпустила мистический клип о лесных пожарах
"В Украине две беды - это жлобы и враги" - Pororoka выпустила мистический клип о лесных пожарах
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 2160
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2160
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2610
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 891
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3942
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
01 декабря 2021
Просмотров: 666
Думала, поб'ють
– Завелися, як різані: "Нащо та вакцина, чому вона безплатна? То хочуть усіх унічтожить!" – мама розповідає про похорон. Помер ...
четверг, 02 декабря 2021 16:28

Звезды сериала "Бумажный дом" встретились накануне премьеры финала
10

  Комментировать

Премьера финальных эпизодов сериала "Бумажный дом" состоится 3 декабря.

Накануне выхода на Netflix второй части заключительного сезона главные участники проекта собрались на вечеринке в Мадриде. Звезды активно делились снимками с мероприятия в Instagram.

Актеры, исполнившие главные роли в сериале, собрались на красной дорожке Паласио Висталегре, где прощались со съемочной командой, которая за годы работы над проектом стала для них семьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали 10 лучших сериалов 2020 года

Фото: instagram.com/itziarituno

Среди них: Альваро Морте, сыгравший профессора — вдохновителя ограбления, Ициар Итуньо — исполнительница роли его возлюбленной Лиссабон, Урсула Корберо, сыгравшая Токио, и многие другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: HBO потратила на приквел "Игры престолов" более $30 млн и отменила проект

Стриминговый сервис HBO Max 12 ноября показал первый трейлер долгожданного продолжения культового сериала "Секс в большом городе". Премьера продолжения под названием And Just Like That состоится в этом году 9 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезды сериала "Бумажный дом" встретились накануне премьеры финала». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Бритни Спирс – 40. Сенсационные факты и самые известные песни принцессы поп-музыки

Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории

Ввели смертную казнь за разрушение станков

Самое читаемое
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 2 Просмотров: 15193
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 14347
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные &quot;находки&quot;
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
 1 Просмотров: 9585
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
 1 Просмотров: 9207
Тысячи людей вышли на Майдан
Тысячи людей вышли на Майдан
14
 Просмотров: 5895
Культура
Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги
Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги 1 Просмотров: 414
Spotify опубликовал рейтинг популярнейших в Украине исполнителей
Spotify опубликовал рейтинг популярнейших в Украине исполнителей 1 Просмотров: 270
Фильм о протестах в Беларуси, в котором сыграли артисты оппозиционного театра, номинировали на Оскар
Фильм о протестах в Беларуси, в котором сыграли артисты оппозиционного театра, номинировали на Оскар
 Просмотров: 72
Фильм-кандидат на Оскар "Плохие дороги" появился в сети
Фильм-кандидат на Оскар "Плохие дороги" появился в сети
 Просмотров: 180
HBO потратила на приквел "Игры престолов" более $30 млн и отменила проект
HBO потратила на приквел "Игры престолов" более $30 млн и отменила проект Просмотров: 297
Больше всего комментируют
4
"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
1
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Голосов: 2878
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть