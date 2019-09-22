Звезды мировой метал-сцены начнут европейское турне в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Просмотров: 3501
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 6930
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1917
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 387
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2898
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3312
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1395
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1260
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3231
Фото
Все фото
12
5
13
22
7
На распродаже покупали эксклюзивные книги, одежду знаменитостей и раритетные гаджеты
На распродаже покупали эксклюзивные книги, одежду знаменитостей и раритетные гаджеты
Три критерия сотрудничества художника с арт-менеджером назвал столичный галерист
Три критерия сотрудничества художника с арт-менеджером назвал столичный галерист
&quot;Мы - за мистические тексты&quot; - на Book Forum представили новое издательство
"Мы - за мистические тексты" - на Book Forum представили новое издательство
VINNYTSIA JAZZFEST продлится 3 дня
VINNYTSIA JAZZFEST продлится 3 дня
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Видео
Все видео
Мужчина купил яхту и обрек на страдания всю семью
Мужчина купил яхту и обрек на страдания всю семью
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"
Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн
"Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 126
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5121
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5238
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31338
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 сентября 2019
Просмотров: 360
Ніхто й не думав
Марш уболівальників збірної України у Вільнюсі розпочався від Ратуші за півтори години до матчу проти Литви. На площі перед будівлею збираються ...
воскресенье, 22 сентября 2019 13:19

Звезды мировой метал-сцены начнут европейское турне в Киеве

  Комментировать

8 ноября в киевском клубе "Бинго" состоится большой сольный концерт и презентация нового альбома метал-группы JINJER.

Группу основали в 2009 году в городе Горловка Донецкой области. Играют в стиле groove metal / progressive metal. Не раз признавались лучшей метал-командой Украины. В 2016-м подписали контракт с одним из ведущих лейблов тяжелой музыки - австрийским Napalm Records. Особенностью JINJER является вокал фронтвумен группы Татьяны Шмайлюк.

Украинские металлисты постоянно гастролируют почти по всей планете. Клипы собирают десятки миллионов просмотров на YouTube, а каждый их концерт особенно желанным событием в каждой стране Европы, Северной, Южной Америки. Гастролировали JINJER также в Японии и ЮАР.

В Киеве большой сольный концерт состоится впервые за три года.

Сейчас JINJER очередной раз гастролируют по США.

Европейское турне продлится с 8 ноября по 22 декабря. Все билеты на концерт украинской группы уже продано в польской Варшаве, немецких Берлине, Ганновере, Гамбурге, Кельне, Франфурте, датском Копенгагене, голландском Эйндховене, бельгийском Антверпене, английских Лондоне, Манчестере, Бирмингеме, Бристоле, французском Париже, итальянском Милане.

Автор: /www.facebook.com/JinjerOfficial/
  Еропейское турне группы Jinjer начентся в Киеве
Еропейское турне группы Jinjer начентся в Киеве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Когда слышу украинские англоязычные песни - пугаюсь" - лидер группы Stoned Jesus

"В Украине слушатель тяжелой музыки меняется каждые четыре года, - говорит басист JINJER Евгений Абдюханов в интервью karabas.live.

-А стоит выехать в Польшу - и там все иначе. Там, пока ты студент, у тебя даже денег порой нет на билет. А как только пошел на работу - можешь себе позволить.

Такие взрослые люди слушают тяжелую музыку и 15, и 20 лет. Из тех, кто слушал наше выступление на церемонии Best Ukrainian Metal Act 2013, в лучшем случае, 20 процентов пришли на нас в 2018-м. Где остальные? Они выросли.

Вопрос только в культурных кодах, а не в финансовом положении.

Думаете, в Латинской Америке, где у нас солдауты более чем на тысячу человек, ситуация другая? И там не просто приходят на концерт, но и заваливают подарками - в Колумбии Тане столько сладостей подарили, что ей пришлось еще один чемодан покупать, чтобы отвезти их. И гитару один поклонник ей подарил ".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезды мировой метал-сцены начнут европейское турне в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

За принудительный труд рабов американцев будут судить

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 94909
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 29997
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 18657
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 16929
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 16236
Культура
Израильский режиссер снимает фильм о Голодоморе
Израильский режиссер снимает фильм о Голодоморе Просмотров: 207
На распродаже покупали эксклюзивные книги, одежду знаменитостей и раритетные гаджеты
На распродаже покупали эксклюзивные книги, одежду знаменитостей и раритетные гаджеты
12
 Просмотров: 621
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
 Просмотров: 126
Три критерия сотрудничества художника с арт-менеджером назвал столичный галерист
Три критерия сотрудничества художника с арт-менеджером назвал столичный галерист
5
 Просмотров: 117
"Видавництво" презентовало перевод детских бестселлеров Патрика Несса
"Видавництво" презентовало перевод детских бестселлеров Патрика Несса
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
2
В Раде устроили спецоперацию – Арахамия
2
Пристайко сказал, кто должен контролировать Донбасс на момент выборов
2
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
2
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
Голосов: 489
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua