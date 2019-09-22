Звезды мировой метал-сцены начнут европейское турне в Киеве

8 ноября в киевском клубе "Бинго" состоится большой сольный концерт и презентация нового альбома метал-группы JINJER.

Группу основали в 2009 году в городе Горловка Донецкой области. Играют в стиле groove metal / progressive metal. Не раз признавались лучшей метал-командой Украины. В 2016-м подписали контракт с одним из ведущих лейблов тяжелой музыки - австрийским Napalm Records. Особенностью JINJER является вокал фронтвумен группы Татьяны Шмайлюк.

Украинские металлисты постоянно гастролируют почти по всей планете. Клипы собирают десятки миллионов просмотров на YouTube, а каждый их концерт особенно желанным событием в каждой стране Европы, Северной, Южной Америки. Гастролировали JINJER также в Японии и ЮАР.

В Киеве большой сольный концерт состоится впервые за три года.

Сейчас JINJER очередной раз гастролируют по США.

Европейское турне продлится с 8 ноября по 22 декабря. Все билеты на концерт украинской группы уже продано в польской Варшаве, немецких Берлине, Ганновере, Гамбурге, Кельне, Франфурте, датском Копенгагене, голландском Эйндховене, бельгийском Антверпене, английских Лондоне, Манчестере, Бирмингеме, Бристоле, французском Париже, итальянском Милане.

Автор: /www.facebook.com/JinjerOfficial/ Еропейское турне группы Jinjer начентся в Киеве

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"В Украине слушатель тяжелой музыки меняется каждые четыре года, - говорит басист JINJER Евгений Абдюханов в интервью karabas.live. -А стоит выехать в Польшу - и там все иначе. Там, пока ты студент, у тебя даже денег порой нет на билет. А как только пошел на работу - можешь себе позволить. Такие взрослые люди слушают тяжелую музыку и 15, и 20 лет. Из тех, кто слушал наше выступление на церемонии Best Ukrainian Metal Act 2013, в лучшем случае, 20 процентов пришли на нас в 2018-м. Где остальные? Они выросли. Вопрос только в культурных кодах, а не в финансовом положении. Думаете, в Латинской Америке, где у нас солдауты более чем на тысячу человек, ситуация другая? И там не просто приходят на концерт, но и заваливают подарками - в Колумбии Тане столько сладостей подарили, что ей пришлось еще один чемодан покупать, чтобы отвезти их. И гитару один поклонник ей подарил ".