Звезды инстаграма, герои компьютерных игр и щенячий патруль - что посмотреть в кино

В фильме "Персонаж" банковский работник Гай в исполнении Райана Рейнольдса узнает, что он всего лишь неигровой герой компьютерной игры и решает больше не повиноваться правилам. Фото: IMDb

На этой неделе на большие экраны выходит польско-шведская молодежная мелодрама, итальянская драма в антураже конца 1970-х и три голливудских хита: продолжение напряженного триллера, комедийный боевик о герое компьютерной игры и приключенческий мультфильм о команде щенков-спасателей.

"ІнстаЗірка", реж. Магнус фон Хорн

Польская фитнес-тренер Сильвия имеет полмиллиона подписчиков в Instagram, но в реальной жизни чувствует себя одинокой. Ее начинает преследовать сталкер, по сюжету.

Швед Магнус фон Хорн - выпускник факультета режиссуры польской киношколы в Лодзи. Там учились Анджей Вайда, Роман Поланский, Кшиштоф Кеслёвский.

Лента "ІнстаЗірка" получила награды на кинофестивалях в американском Чикаго и итальянском Триесте. Стала триумфатором Польского международного кинофестиваля с шестью наградами, включая лучшую режиссуру, монтаж, женскую роль и полнометражный фильм.

"Режиссер с самого начала создает интимный портрет, имитируя движения героини головокружительной ручной камерой, снимая моменты ее личной жизни издалека, даря зрителям окончательное ощущение вуайеризма", - пишет обозреватель сайта Roger Ebert.com Уитни Спенсер.

"Наш отец", реж. Клаудио Ноче

10-летний Валерио становится свидетелем покушения на отца. Семья едет на лето из Рима в южную Калабрию, но это не спасает их от постоянного чувства страха. Там Валерио знакомится с одиноким парнем-бунтарем, который немного старше его.

На этот фильм режиссера и сценариста Клаудио Ноче вдохновило покушение на жизнь его отца, совершенное леворадикальной группой Nuclei Armati Proletari в 1976-м. В 1974 - 1977 годах эта организация осуществила ряд террористических актов в Южной Италии. Как говорит сам Ноче, травма от увиденного мучила его всю жизнь, пока не нашла выход в фильме.

Премьера ленты состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале. Там Пьерфранческо Фавино, сыгравший отца, получил Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.

"Не дыши 2", реж. Родольфо Саягес

Через восемь лет после событий первой части слепой ветеран войны в Ираке Норман Нордстрем поселяется в отдаленном доме. Воспитывает 11-летнюю сироту Феникс, родители которой погибли в пожаре. Когда в новое жилище врываются воры и похищают девочку, Нордстрем направляется по их следу.

Режиссерский дебют уругвайца Родольфо Саягеса. Он работал над сценариями первой и второй лент.

"Персонаж", реж. Шон Леви

Банковский работник Гай живет своей обычной жизнью, пока не узнает, что он - неигровой персонаж компьютерной онлайн-игры. Начинает проявлять волю, влюбляется в аватара реальной девушки-хакера. Из-за этого игру хотят закрыть, и Гай должен защитить свой мир.

В 2016-м сценарий Мэтта Либермана попал в Черный список Голливуда - перечень лучших нереализованных сценариев года. Фильм насыщен сюжетными отсылками ко многим другим лент: "Шоу Трумана", "Пурпурная роза Каира", "День сурка".

Главную роль исполняет канадец Райан Рейнольдс. Известный по супергеройской дилогии "Дэдпул", романтической комедии "Предложение" и камерному триллеру "Погребенный заживо". Его партнершей стала британка Джоди Комер, звезда сериала "Убивая Еву", где актриса играет киллера-социопатку.

Режиссер ленты канадец Шон Леви известен по комедийной трилогии "Ночь в музее" и фантастическому сериалу "Очень странные дела".

"Щенячий патруль", реж. Келлан Брункер

Команда поисково-спасательных щенков и их глава 10-летний Райдер должны противостоять мэру, который хочет превратить их город в хаос.

Первый полнометражный фильм - продолжение мультсериала "Щенячий патруль". Выходит с 2013 года на американском детском канале Nickelodeon. После демонстрации первого сезона стал самой рейтинговой дошкольной телевизионной передачей в США. Сюжет лишен элементов насилия и негатива, что позволяет рекомендовать его к просмотру самым маленьким зрителям.

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14 августа начинается XII Международный Одесский кинофестиваль. Продлится до 21 августа. В этом году на ОМКФ будет только национальный конкурс. Победителя выберут с помощью зрительского голосования.