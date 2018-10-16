Звезда "Игры престолов" может стать новым Джеймсом Бондом

Автор: Embassy Films Ричард Мэдден сыграл Роба Старка в "Игре престолов"

В знаменитой франшизе об агенте 007 роль Джеймса Бонда может получить шотландский актер Ричард Мэдден, который сыграл Роба Старка в "Игре престолов".

Переговоры с Медденом планируют провести в ближайшее время, пишет Daily Mail.

Все решения по актерскому составу бондианы зависят от продюсера Барбары Брокколи. По информации издания, Мэдден возглавляет ее список кандидатов.

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Первый фильм о Джеймсе Бонде вышел в 1962 году - агента 007 сыграл Шон Коннери. В феврале 2020-го выйдет 25-я часть бондианы с Дэниелом Крейгом в главной роли. Он заявил, что это будет его последняя роль шпиона.