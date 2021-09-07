Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Киеве заказывала борщ и хреновуху

Автор: Дмитрий Анохин Для меня как актрисы половина работы была сделана заранее. Обе мои героини были популярны среди преданных фанатов до того, как эти произведения экранизировали - Наталия Тена

Тена стала одной из звездных гостей фестиваля. Она известна как метаморф-колдунья Нимфадора Тонкс из "Поттерианы", одичавшая Оша с "Игры престолов" и наёмница-тви'лек Сиань из "Мандалорца". Среди других ролей исполнительницы - в фильмах "Мой мальчик", "Чрево", "Милый друг", сериалах "Черное зеркало" и "Бесстыдники". Также играет в театре, собрала музыкальную группу Molotov Jukebox.

Актриса дала эксклюзивное интервью Gazeta.ua незадолго до встречи с фанами на главной сцене мероприятия.

Автор: Дмитрий Анохин Для меня как актрисы половина работы была сделана заранее. Обе мои героини были популярны среди преданных фанатов до того, как эти произведения экранизировали - Наталия Тена

Как вы выбираете свои проекты?

- Я выбираю свои роли, так как именно их и получаю. Прежде всего посещаю прослушивания. Основной выбор для актера - хочет ли проходить пробы. Если иду туда, это означает, что хочу получить эту работу. Иногда же нет желания, потому что мне неинтересно. Ну а потом берусь за проект, который мне предлагают. Потому что я уже ранее решила, что он мне нужен.

Что больше всего привлекло вас в таких больших поп-культурных франшизах, как "Гарри Поттер", "Игра престолов", "Звездные войны"?

- Опять же, я больше смотрела на сценарии, когда шла на пробы. И мне казалось, что выглядят круто. Поэтому взялась за это и получила роли.

В чем секрет успеха ваших самых известных образов - Нимфадоры Тонкс из "Поттерианы" и Оши из "Игры престолов"?

- Я думаю, благодаря тому, что основную работу выполнили авторы Джоан Роулинг и Джордж Мартин. Они уже имели огромное количество поклонников своих книг. Поэтому для меня как актрисы половина работы была сделана заранее. Обе мои героини были популярны среди преданных фанатов до того, как эти произведения экранизировали.

Кто из ваших персонажей больше всего похож на вас?

- Понятия не имею. Это меняется каждый раз. Я думаю, когда ты играешь, персонажи имеют определенное влияние на тебя. Поэтому принимаешь на себя некоторые их черты.

Автор: Дмитрий Анохин Среди зрителей фильма "10 000 км" была одна женщина, которая поделилась своей историей. Сказала, что после просмотра перестала жить на расстоянии с парнем, потому что поняла, что их отношения могут разорваться - Наталия Тена

В чем заключается ваш актерский метод?

- Каждая работа разная. Поэтому к каждой роли имею другой метод в определенном смысле. Например, в некоторых есть экшен. Тогда создание персонажа во многом связано с его телесностью. В других случаях есть акцент, вокруг которого строишь своего героя. А бывает, может помочь мысль: "Если бы этот персонаж был животным, как бы он себя вел".

Имеете ли возможность влиять на собственные роли, добавлять что-то к своим персонажам на съемочной площадке?

- Каждая роль отличается. Зависит от режиссера. Например, над своим первым испанским фильмом "10 000 км" работала с Карлосом Маркесом-Марсетом. Он позволял добавлять все, что захотим. За месяц до съемок много репетировали и в процессе открывали своих персонажей. В целом очень понравилось. Нашла замечательных друзей, с которыми мы были похожи на кинематографическую семью в Барселоне.

Другие режиссеры требуют точно проговаривать каждое слово. Или только и говорят: "Стань здесь, делай это". Всегда по-своему.

Какие различия между американской, британской и испанской киноиндустриями?

- Я бы сказала, что в США гораздо больше иерархии, и они очень прочные союзы. Тогда как Испания более расслабленная, свободная. Англия где-то посередине.

Какая зрительская реакция больше всего запомнилась?

- Среди зрителей фильма "10 000 км" была одна женщина, которая поделилась своей историей. Сказала, что после просмотра перестала жить на расстоянии с парнем, потому что поняла, что их отношения могут разорваться. Меня поразила ее реакция. Потому что она фактически стала романтичной. Посмотрела кино и решила: "Выбираю любовь вместо расстояния".

Автор: Дмитрий Анохин Если снимаешься в романтической комедии, то в следующий раз, возможно, захочешь в научной фантастике или боевике - Наталия Тена

Какие ваши любимые вымышленные миры? Не обязательно те, частью которых вы были.

- Ожидаю новый сериал "Бункер" по романам Хью Хауи. Изображает действительно удивительное антиутопические будущее. Хотела бы принять участие в этом шоу. Нравится мир зомби в сериале "Ходячие мертвецы", а также мир Бэтмена.

Люблю все жанры. Нет такого, который бы я не смотрела либо не наслаждалась. Я думаю, что это немного похоже на мою работу. Если снимаешься в романтической комедии, то в следующий раз, возможно, захочешь в научной фантастике или боевике. То же самое я чувствую касательно просмотра. В одни дни хочу посмотреть кино о войне, в другие - комедию.

Как удается совмещать кино, театр и музыку?

- Просто учишься этому, как и всему остальному. Практикуешь что-то и надеешься, что не потерпишь неудачу.

Как идет ваша работа в группе Molotov Jukebox?

- Группа находится как бы в режиме ожидания. В последнее время я много работала в Лос-Анджелесе и Кейптауне. С 2018 года мы ничего не делали как коллектив. Планировали в 2020-м снова собраться вместе и путешествовать с концертами. Очевидно, что все сорвалось. Не знаю, как будет дальше. Возможно, деятельность группы закончилась. Посмотрим.

Автор: Дмитрий Анохин Перед тем, как поехать в крепость на фестиваль Respublica, зашли в один прекрасный столичный бар. Съели все, что можно - Наталия Тена

Какие ваши следующие проекты?

- Недавно закончила работу над детективным сериалом "Вульф", который выходит в этом году. Написал сценарист Пол Эбботт, который сделал "Бесстыдников". Играю жену следователя.

Также в Лондоне сыграла в фильме "На крыше". Это независимая лента режиссера Бена Хекинга. О том, может ли любовь иметь второй шанс в отношениях. Посмотрим, как пройдет. Надеюсь, будет иметь успех. Потому что с независимыми фильмами никогда не знаешь. Иногда они торжествуют, а иногда нет. Потому что вкладывать деньги в их рекламу гораздо сложнее.

Кроме того, в июле завершила съемки в еще одном проекте. Не уверена, что могу о нем говорить. А сейчас стараюсь наслаждаться свободным временем. Вот приехала в Украину.

Вы второй раз в Украине.

- Да. Я приезжала со своей группой Molotov Jukebox пять лет назад. В прошлый раз мы не видели Киева. Только проездом. Перед тем, как поехать в крепость на фестиваль Respublica, зашли в один прекрасный столичный бар. Съели все, что можно. Заказывала курицу, борщ, вареники, картофель. Пила хреновуху. Было весело.

Какие у вас планы в Киеве?

- Сегодня целый день работаю на фестивале. Думаю, после этого пойдем в какой-то хороший ресторан. Мне нравится, где я остановилась. Здесь очень красиво. Хочу погулять по городу и увидеть много церквей и здания. А также попробовать больше украинской еды.

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