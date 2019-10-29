Женщина заменит Капитана Джека Воробья: новую часть "Пиратов Карибского моря" снимут создатели "Чернобыля"

Создатели "Чернобыля" снимут новую часть "Пиратов Карибского моря". Фото: http://www.youloveit.ru

Создатели сериала "Чернобыль" от HBO готовят новую часть "Пиратов Карибского моря".

Сюжет для фильма создадут продюсер Крэйг Мазин и сценарист Тед Эллиотт, сообщило издание The Hollywood Reporter.

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В 2018-м планировали снимать продолжение франшизы и почти написали сценарий 6-й ленты. Над сюжетом должны были работать создатели киновселенной Marvel Ретт Риз и Пол Верник, но позже отказались от участия в проекте.

Ранее стало известно, что творцы "Пиратов Карибского моря" отказались от услуг американского актера Джонни Деппа, который играл главную роль Капитана Джека Воробья.

Сетью ходят слухи о том, что следующей главной героиней станет женщина по имени Редди.

Британская актриса Наоми Харрис сыграет злодейку Визг во второй части фильма "Веном" по комиксам Marvel. Главную роль исполняет англичанин Том Харди.