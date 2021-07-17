Женщина отдается своим диким инстинктам: что показывают на Неделе австрийского кино

На этой неделе стартовала Неделя австрийского кино. В программе 5 фильмов.
"Нарцисс и Гольдмунд", реж. Штефан Руцовицки
Экранизация повести Германа Гессе. В средневековом немецком монастыре двое послушников ищут путь к духовному просветлению и совершенству в искусстве. Для этого один из них уходит в молитву, другой становится авантюристом.
Режиссер Штефан Руцовицки в 2008-м с исторической драмой "Фальшивомонетчики" стал обладателем "Оскара".
"Лиса в норе", реж. Арман Т. Риаги
Новый учитель тюремной школы знакомится с ученицами. Одна из них заставляет его вспомнить свой самый большой страх, по сюжету.
"Разбей мое сердце", реж. Александра Макарова
История любви юных словацких цыган Пепе и Марсело которые попрошайничают в Вене.
"Из Австрии в Австралию", реж. Доминик Бохис, Андреас Буциуман
Документальная лента о путешествии двух друзей на велосипедах. Решают проехать 18000 километров от Австрии до Австралии.
"Пианистка", реж. Михаэль Ханеке
Картина основана на книге австрийской писательницы Эльфриде Елинек. В 2004-м она стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Профессор Венской консерватории не имеет личной жизни, спит в постели с матерью Когда в нее влюбляется студент, женщина отдается своим диким инстинктам.
Специальный показ фильма к 20-летию премьеры. Картина получила Гран-при на Каннском международном кинофестивале 2001, а Изабель Юппер и Бенуа Мажимель были награждены за лучшую женскую и мужскую роли.
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Неделя австрийского кино в Киеве проходит 15-21 июня в кинотеатре "Жовтень" Также программу представят 30 августа - 1 сентября в одесском "Зеленом театре".
Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.
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