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Женщина отдается своим диким инстинктам: что показывают на Неделе австрийского кино

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Женщина отдается своим диким инстинктам: что показывают на Неделе австрийского кино
На Неделе австрийского кино-2021 демонстрируют фильмы "Из Австрии в Австралию", "Нарцисс и Гольдмунд", "Лиса в норе", "Разбей мое сердце" и "Пианистка". Фото: arthousetraffic.com

На этой неделе стартовала Неделя австрийского кино. В программе 5 фильмов.

"Нарцисс и Гольдмунд", реж. Штефан Руцовицки

Экранизация повести Германа Гессе. В средневековом немецком монастыре двое послушников ищут путь к духовному просветлению и совершенству в искусстве. Для этого один из них уходит в молитву, другой становится авантюристом.

Режиссер Штефан Руцовицки в 2008-м с исторической драмой "Фальшивомонетчики" стал обладателем "Оскара".

"Лиса в норе", реж. Арман Т. Риаги

Новый учитель тюремной школы знакомится с ученицами. Одна из них заставляет его вспомнить свой самый большой страх, по сюжету.

"Разбей мое сердце", реж. Александра Макарова

История любви юных словацких цыган Пепе и Марсело которые попрошайничают в Вене.

"Из Австрии в Австралию", реж. Доминик Бохис, Андреас Буциуман

Документальная лента о путешествии двух друзей на велосипедах. Решают проехать 18000 километров от Австрии до Австралии.

"Пианистка", реж. Михаэль Ханеке

Картина основана на книге австрийской писательницы Эльфриде Елинек. В 2004-м она стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Профессор Венской консерватории не имеет личной жизни, спит в постели с матерью Когда в нее влюбляется студент, женщина отдается своим диким инстинктам.

Специальный показ фильма к 20-летию премьеры. Картина получила Гран-при на Каннском международном кинофестивале 2001, а Изабель Юппер и Бенуа Мажимель были награждены за лучшую женскую и мужскую роли.

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Неделя австрийского кино в Киеве проходит 15-21 июня в кинотеатре "Жовтень" Также программу представят 30 августа - 1 сентября в одесском "Зеленом театре".

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

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