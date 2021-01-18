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понедельник, 18 января 2021 17:45

"Земля голубая, будто апельсин" получила награду за операторскую работу

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&quot;Земля голубая, будто апельсин&quot; получила награду за операторскую работу
Съемки документальной ленты "Земля голубая, будто апельсин" проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области и в Киеве. Фото: Facebook

Документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" отметили престижной премией Международной ассоциации документалистов - IDA. Оператор - Вячеслав Цветков.

Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Несмотря на трудности, эта семья дружная и жизнерадостная. Мать и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и ​​даже снимают самостоятельно фильм о своей жизни во время войны, по сюжету.

Это уже 20-я награда фильма. Мировая премьера состоялась на американском кинофестивале "Сандэнс", где получил премию за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино. Европейская премьера прошла на 70-м Берлинском кинофестивале. А украинская - на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где "Земля голубая, будто апельсин" стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса.

"Следующий шаг - Оскар!" - отметили авторы ленты в Facebook.

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Фильм Валентина Васяновича "Атлантида" вошел в длинный список британской премии BAFTA в 12 секциях.

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