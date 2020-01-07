Зеленский обогнал по популярности Тараса Шевченко

Всемирная онлайн-энциклопедия Wikipedia.org объявила рейтинг самых популярных статей своей украинской версии в прошлом году.

Первое место заняла статья "Переход церковных общин в ПЦУ", которую в течение года просмотрели более миллиона раз - впервые в истории. В тройку попали страница о действующем президенте Владимире Зеленском и статья "Украина". Из политиков в десятке есть и предыдущий президент Петр Порошенко. Также там оказалось двое писателей - Тарас Шевченко и Иван Франко. Резко возросла популярность статьи о Чернобыльской катастрофе. Очевидно, к ней привлек внимание сериал НВО "Чернобыль".

В общем десятка самых популярных статей выглядит так:

1. Переход церковных общин в ПЦУ (1 070 534 просмотров)

2. Зеленский Владимир Александрович (857 758)

3. Украина (837 122)

4. Выборы Президента Украины 2019 (654 693)

5. Шевченко Тарас Григорьевич (654 424)

6. Порошенко Петр Алексеевич (421 916)

7. Киев (397 696)

8. Вторая мировая война (397 307)

9. Чернобыльская катастрофа (374 671)

10. Франко Иван Яковлевич (351 693)

Онлайн-энциклопедия Wikipedia.org заработала 15 января 2001 года. Дополнять и редактировать статьи может каждый желающий. Украинскую версию создали 2004-го. В прошлом году она вошла в топ-15 самых популярных сайтов Украины. В то же время сайт занял первое место в списке некоммерческих ресурсов. Всего на сегодня в украинооязычном разделе энциклопедии есть 975 846 статей.