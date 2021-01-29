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пятница, 29 января 2021 00:45

Заграницей снимут очередной сериал о Чернобыле

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Автор: BBC
  Британский телеканал Sky Studios снимет документальный фильм о Чернобыле. Создатели картины надеются, что ей удастся хотя бы частично повторить успех сериала об аварии от HBO.
Британский телеканал Sky Studios снимет документальный фильм о Чернобыле. Создатели картины надеются, что ей удастся хотя бы частично повторить успех сериала об аварии от HBO.

Британский телеканал Sky снимет документальный фильм о Чернобыле. В основу проекта положат архивные кадры, а также свидетельства очевидцев аварии.

Хронометраж - 90 минут. Будет называться "Чернобыль-86".

Режиссером ленты будет Джеймс Джонс, который является лауреатом премии "Эмми". Продюсером выступит Top Hat Productions вместе со Sky Studios. Эта же телесеть работала над сериалом от HBO "Чернобыль". Создатели картины надеются, что ей удастся хотя бы частично повторить успех шоу.

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Британско-американский сериал "Чернобыль" вышел в мае прошлого года. Содержит 5 эпизодов. Действие происходит после взрыва четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986-го. Показывают эвакуацию жителей Припяти, ход спасательной операции, последствия катастрофы и расследование причин аварии.

Сценарий написал американец Крейг Мезин. Несколько лет исследовал тему Чернобыля. Читал архивные материалы, научные статьи, интервью, посещал зону отчуждения, консультировался с ликвидаторами и историками.

Главные роли исполнили британские актеры Джаред Харрис и Эмили Уотсон, швед Стеллан Скарсгорд. Съемки проходили в 2018-м в Киеве и литовском Вильнюсе.

Создатели сериала "Чернобыль" снимут фильм про Игоря Сикорского. Рабочее название ленты - Mr. Helicopter. Выйдет на английском языке.

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