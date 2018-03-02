Жадан, Хлывнюк и Крихітка Цахес записали сказки для детей

Иллюстрации к проекту аудиоказок рисовала Евгения Гайдамака. Фото - Facebook

Писатель Сергей Жадан, солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, солистка группы "Крошка Цахес" Саша Кольцова записали аудиосказки. Их выложили в открытом доступе на сайте suspilne.media.

"Несколько недель в доме звукозаписи мы начитывали различные крутые истории про котов, лис, кенгуру, раков, морковь, подсолнухи, - рассказывает огранизаторы проекта Евгений Спирин. - Надеюсь, детям будет интересно слушать чудесные сказки и еще и с детства украинском. А еще там есть раскраски. Вот прям печатай и рисуй всех этих зверей".

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В записи также приняли участие актер Киевского театра на левом берегу Евгений Малуха, участник группы "ДахаБраха" Марко Галаневич, певица Кристина Соловей. Иллюстрации для проекта стоврила Евгения Гайдамака.

Пока на сайте suspilne.media - 250 сказок народов мира. Вскоре авторы планируют выпустить приложения для смартфонов.

"Это гениально! Теперь ребенку не надо читать сказку на ночь. Врубил голос Жадана и она засыпает сама. Пока родители посуду помоют и поубирают после ужина. И заодно дети привыкает к современной культуре", - комментирует в Facebook проект киевская журналистка Евгения Грейс.

Весной этого года планируется премьера украинского фильма "Черный казак". Автор сценария и исполнитель одной из ролей сказочник Сашко Лирник. В активе сказочника 5 альбомов аудиосказок.