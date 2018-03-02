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пятница, 02 марта 2018 18:57

Жадан, Хлывнюк и Крихітка Цахес записали сказки для детей

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Жадан, Хлывнюк и Крихітка Цахес записали сказки для детей
Иллюстрации к проекту аудиоказок рисовала Евгения Гайдамака. Фото - Facebook

Писатель Сергей Жадан, солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, солистка группы "Крошка Цахес" Саша Кольцова записали аудиосказки. Их выложили в открытом доступе на сайте suspilne.media.
"Несколько недель в доме звукозаписи мы начитывали различные крутые истории про котов, лис, кенгуру, раков, морковь, подсолнухи, - рассказывает огранизаторы проекта Евгений Спирин. - Надеюсь, детям будет интересно слушать чудесные сказки и еще и с детства украинском. А еще там есть раскраски. Вот прям печатай и рисуй всех этих зверей".

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В записи также приняли участие актер Киевского театра на левом берегу Евгений Малуха, участник группы "ДахаБраха" Марко Галаневич, певица Кристина Соловей. Иллюстрации для проекта стоврила Евгения Гайдамака.
Пока на сайте suspilne.media - 250 сказок народов мира. Вскоре авторы планируют выпустить приложения для смартфонов.

"Это гениально! Теперь ребенку не надо читать сказку на ночь. Врубил голос Жадана и она засыпает сама. Пока родители посуду помоют и поубирают после ужина. И заодно дети привыкает к современной культуре", - комментирует в Facebook проект киевская журналистка Евгения Грейс.

Весной этого года планируется премьера украинского фильма "Черный казак". Автор сценария и исполнитель одной из ролей сказочник Сашко Лирник. В активе сказочника 5 альбомов аудиосказок.

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Дата
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  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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