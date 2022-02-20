"За Украину не нужно умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"

Недавно актер, писатель, издатель, поэт-песенник Антин Мухарский отпраздновал 10-летие проекта Орест Лютый. В образе националиста из Стрыя записал ряд песен и снял на них видео. В средине февраля выпустил премьеру "Колише вітер тушки гопоти". Посвятил песню и клип Студии "Квартал 95". В треке обращается к президенту Владимиру Зеленскому. Предупреждает: если не изменит политику "сдерживания проукраинских сил" - то может быть "не сладко". Потому что украинцы умеют за себя постоять.

С артистом встречаемся на полигоне в Броварах. Ездит раз в несколько недель пострелять из ружья Sauer S100. Приобрел его после того, как заговорили о возможном нападении России на Украину. Поражает мишени на 100 и 300 м. В интервью Gazeta.ua рассказал об изменениях в стране за последние 8 лет, почему в конфликте с властью Зеленского и почему у нас больше невозможен мирный Майдан.

Не думал, что проект Орест Лютый так долго проживет. В 2011-2012 годах это была рефлексия на господство клики Януковича. Были чужие люди в моей стране, люди другой ментальности, другого культурного поля, захватившие власть. Орест Лютый – это было проявление культурно-гражданского сопротивления. Иногда вызывал неприятие публики. Она впадала в ступор на наших концертах.

Это сейчас уже "Слава Украине! Героям Слава! Москаль там… смерть врагам" – привычные лозунги. Тогда слово "москаль" – шокировало. На первом концерте в Харькове к нам на сцену стали лезть люди. Были настоящие москали из Воронежа, Орла, Твери. Завязалась потасовка. Продолжать делать свое дело – значит идти на провокации. Решил, что нужно срочно оформлять травматическое оружие. На следующих концертах в 2012-2013 годах оно было где-то под рукой. Поблизости – специально обученная охрана.

Автор: Тарас Подолян Антин Мухарский играл в театре и кино. Стал популярен благодаря рекламным роликам и развлекательным телепрограммам. В 2008 основал галерею независимого искусства Antin's collections, а в 2009 – Союз Вольных Художников (СВХ) «Воля или смерть». В его состав вошли такие художники как Иван Семесюк, Олекса Манн, Андрей Ермоленко, Сергей Коляда, Нина Мурашкина, Сергей Хохол и другие. В 2012 году создал проект «Лагідна українізація», в рамках которого собрал вокально-инструментальный ансамбль «Сталин унд Гитлер Капут». Выступает в нем как вокалист под именем "профессора антропологии Ореста Лютого". Песни – политический памфлет, стеб, неогероика.

Случалось, что во время концерта вставали какие-то "возмущённые русскоговорящие люди". Кричали: "Ах вы фашисты, подонки, что вы себе позволяете?". Но мы победили, переломили эту ситуацию. Сменили парадигму. Сейчас уже звучит и "Слава Украине!", и "москаль", и "кацап", и другие формы. Они прижились.

А у нас сегодня брат Добкина, я его буду украинизировать. А вот он у меня будет вас слушать

Корпоративы – самый сложный жанр работы. Бывало, что выступали в пустом зале. К примеру, приглашает украинизированный человек с высоким интеллектом, с честным бизнесом – хочет украинизировать своих подчиненных. Начинаешь петь первую песню "А я - не москаль" – народ встает и выходит. И директор кричит: "Слушайте, идите сюда". А народ не желает этого делать.

Однажды действительно страшно было. Осенью 2014 года сразу после Иловайска нас приглашают в Харьков, сажают в автобус и везут через лес. А там асфальтированная дорожка исчезает, начинается уже грунтовка, въезжаем все глубже. Спрашиваем: "Куда едем?" А нам: "На украинско-российскую границу. Там будет выступление". На берегу реки Северский Донец возле огромного дома встречает хозяин, говорит: "А у нас сегодня брат Добкина, я его буду украинизировать. А вот он у меня будет вас слушать". А там реально уже видна граница, русские вышки стоят. Мы колонки выставили и давай петь. Наши музыканты тогда так напились, что мне пришлось работать грузчиком – я их загружал-выгружал в автобус. Им было реально страшно. И мне.

Нам говорили: "Что вы делаете, идиоты? Что революция, да какая революция?

Был готов к Майдану. То, что разразилось во время революции, мы с художниками обсуждали с 2009 года. Майдан родился в работах художников и творчества Ореста Лютого еще до революции. Нам говорили: "Что вы делаете, идиоты? Что революция, да какая революция?

Да холопы, гречкосеи никто не поднимется на революцию". Мы уже собирались, делали серии "Мама-анархия", исследование украинского жлоб-арта, сельского гламура (проекты Antin's collections, посвященные китчу в творчестве художников начала ХХ века – Gazeta.ua). Это все бурлило, а потом оно раз и материализовалось. Когда увидели, что творцы могут создавать новые миры, поняли свою ответственность.

Майдан образца 2013-2014 года сейчас невозможен. Это будет война. Люди научились убивать и готовы с оружием уничтожать противника. Мирного противостояния с фонариками, песнопением – не будет. Это было уникальное явление в нашей культуре и мировом контексте.

Если бы Янукович не сбежал – куча людей сидела бы по тюрьмам. Все бы происходило так – как сейчас в Беларуси

Если бы Янукович не сбежал – куча людей сидела бы по тюрьмам. Все бы происходило так – как сейчас в Беларуси. Многие пропали бы без вести, куча людей бы эмигрировала. В 2013 году я это понимал. Имел два пути – либо в тюрьму, либо за границу. В Украине мы бы не нашли общий язык.

В моем доме в 6 утра выбили дверь. Мы в то время были в Турции. Но появилась злоба на власть Зеленского

Стихотворение к песне "Колише вітер тушки гопоти" написал по реальным событиям 13 декабря 2019 года. Тогда в мою квартиру на Подоле ворвались спецназовцы. Это была ночь, когда взяли Рифмастера, Катю Дугарь, Юлию Кузьменко – всех по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета (Шеремет - известный белорусский журналист, погибший 20 июля 2016 г. в Киеве в результате подрыва его автомобиля. – Gazeta.ua). В моем доме в 6 утра выбили дверь.

Мы в то время были в Турции. Но появилась злоба на власть Зеленского. При этом считаю, что в 2019 году прошли по-настоящему демократические выборы. Все присматривались к тому, как Зеленский будет вести себя. У пророссийских сил были большие надежды, что выберет русскую, по сути, малороссийскую сторону, и начнет туда двигаться. Определенные события и определенная уже сформированная из пассионариев часть гражданского общества не дала этого сделать.

Зе дрейфует в сторону украинизации. Но из остатков януковичей, медведчуков, портнов находились люди, которые начали ему вливать в уши, что радикалов надо прижать

Сейчас мы видим, как Зе дрейфует в сторону украинизации. Но из остатков януковичей, медведчуков, портнов находились люди, которые начали ему вливать в уши, что радикалов нужно прижать. По делу Шеремета я это увидел. Была попытка прижать ту пассионарную часть общества, которая выносила на своих плечах 2014-2016 годы. Соответственно, тогда понял, что это уже та красная линия, которую они перешли.

Зуб на власть Зеленского наточил раньше. Как только "зеленые" пришли – 19 августа 2019 года был уничтожен ютуб-канал Ореста Лютого. 7 лет работы, где хранились видео с Майдана, войны, лайфы, которые уже не восстановить. Не было никаких предупреждений – просыпаемся, а канала нет. Тогда понял, что это наезд.

Дальше было выламывание двери, потом дело Маруси Звиробий, Софии Федыны (волонтер Маруся Звиробий с нардепом Софией Федыной записала видео с критикой в адрес президента Владимира Зеленского после его визита на линию разграничения возле города Золотое. Позже их обвинили в угрозах гаранту страны. – Gazeta.ua). И я написал стихотворение "Колише вітер тушки гопоти".

Мы живем как минимум в двух, а то и в трех измерениях. Первое – Украина, какой ее видят украинцы. Второе – Украина, какой ее видят малороссы. Третье – каким государство видят россияне и советские люди. Зеленский – это малоросский президент, хотел бы сосредоточиться именно на этой идентичности, поскольку она самая большая в Украине. Находится на грани двух полюсов. И от этой критической массы многое зависит. Присоединится ли она к украинскому проекту – и Украина выиграет. Или к российскому – Украина проиграет. Это будет большая малороссия.

Я тоже неправильный – подонок-негодяй, сволочь, которая "притворяется украинцем". Так меня обвиняют в некоторых националистических партиях

Аборигенные украинские националисты донимают людей с малороссийской, пророссийской ориентацией. Читаю много из Вячеслава Липинского (украинский историк. – Gazeta.ua). Пишет, что вместо того, чтобы приобщать людей к общему контексту, их отпугивают. Национал-озабоченные, а их много, отвлекают много умных и действительно талантливых трудолюбивых людей от Украины. Это "души", на которые претендует Россия.

Если Украина будет для них злой мачехой – будут тяготиться к тому полю, где их не травят. За неправильное произношение, йотированную буквочку, не такой рисунок на вышиванке, что они – неправильные украинцы. Я тоже неправильный – подонок-негодяй, сволочь, которая "притворяется украинцем". Так меня обвиняют в некоторых националистических партиях. Присутствуют проявления пещерного антисемитизма.

Тут мужчина стреляет в россиян, а тут смотрит русские сериалы, или слушает русскую музыку

Для кого-то это не необходимость стать украинцем – он прекрасно чувствует себя в малороссийском контексте. Здесь слушает Кузьму – а здесь российского рэпера Моргенштерна. Видел людей на "передке", с совершенно малороссийской идентичностью. Здесь мужчина стреляет в россиян, а здесь смотрит русские сериалы или слушает русскую музыку. Люди неразборчивы в своем выборе.

Автор: Тарас Подолян Антин Мухарский: "Мы живем как минимум в двух, а то и в трех измерениях. Первый - Украина, какой ее видят украинцы. Второй - Украина, какой ее видят малороссы. Третий - каким государство видят русские и советские люди. Зеленский - это малороссийский президент, хотел бы сосредоточиться именно на этой идентичности, поскольку она самая большая в Украине. Находится на грани двух полюсов"

Мы живем в демократии и единственный путь – эволюционный. Даже Киев, мой родной Подол начинает понемногу разговаривать по-украински, больше слышу ее от молодежи. Это продвижение не так быстро, как бы хотелось. Через 10 лет украинизированное поколение. Сейчас я бы рекомендовал ласковую украинизацию. Но мое мнение со временем меняется.

Количество оружия, способного уничтожать наземную атаку противника, у нас даже с запасом

Возможно, Запад обыграл Путина в информационной войне. Сделали вид, что они очень его боятся, паникуют. Чтобы сдержать – надо ускорить предоставление Украине оборонительного летального оружия. Ребята, получившие Джевелины, Стингеры, английские системы – говорят, что как только начнется наземная операция – она там же и закончится. Количество оружия, способного уничтожать наземную атаку противника, у нас даже с запасом.

Записался в ряды территориальной обороны – но пока устно. Не люблю бюрократию в каких-либо ее проявлениях. А тероборона у меня здесь под боком – в 30 км от дома Марусин полигон (Это полигон вблизи столицы, созданный координатором "Правого сектора" Киевской области Марусей Зверобой и ее бойцами. Там учат навыкам выживания при условиях войны и основ военного дела. – Gazeta.ua).

Обучение мне не нужно, потому что у меня есть навыки выживания еще из армии. Знаю, что делать, чтобы обеспечить себя. Где взять воду, как приготовить из ничего вкусный бульон. Умею ставить жгуты, останавливать кровотечение. Жена проходила выучки первичного медицинского образования.

Выбрал путь снайпера украинской культуры. И точечно, адресно уничтожаю определенных своих врагов

Больше пользы приношу в поле идеологическом, культурном. Выбрал путь снайпера украинской культуры. И точечно адресно уничтожаю определенных своих врагов. За Украину не нужно умирать – за нее нужно быть готовым убивать. И к этому нужно себя готовить. Нравственно готов убивать врагов. Я это отрефлексировал на Майдане. Если увижу москаля в прицеле своей винтовки, то нажму на крючок. Это враг, пришедший убить меня. Должен первым нажать на крючок.

Сериал "Поймать Кайдаша" считаю прорывом. Фильм Олега Сенцова "Носорог" – событие для украинского кинематографа. Сенцов закрывает незакрытые гештальты украинского кинематографа. В криминальной драме "Носорог" показывает туман сансары, бытовой, эмоциональной гадости, которая была в 1990-х. Никак ее не идеализирует, а наоборот показывает раскуроченное мясо – это время таким и было.

Антин Мухарский создал своего персонажа Ореста Лютого в мае 2011 года в Одессе, когда был ведущим на дне рождения Сергея Кивалова. На празднике было много членов партии регионов, супруга Виктора Януковича с детьми и т.д. Регионал Владимир Олийнык, который всегда общался на украинском произнес речь, Антин к нему тоже обратился по-украински. Тогда еще, чтобы завести публику, выкрикнул трижды по украинскому обычаю "Будьмо гей". После того Антин представил выступление Григория Лепса и ушел за кулисы. К нему подбежала организатор и в грубой, украинофобской форме сделала замечание, чтобы тот никогда не смел говорить в Одессе на украинском. Вечером того же дня Антон Мухарский написал 12 первых песен из проекта "Лагідна та сувора українізація". В частности, "Вагони повнії москалів" на мотив "Шаланды полные кефали", и "Ах Бандеро — український апостол" на мотив "Ах Одесса - жемчужина у моря".