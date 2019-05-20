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понедельник, 20 мая 2019 15:23

"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой

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Автор: автор портрета - Ілья Репин
  Он написал мемуары «Воспоминания старого учителя», которые были изданы на средства меценатов Терещенко в 1907 году.
Он написал мемуары «Воспоминания старого учителя», которые были изданы на средства меценатов Терещенко в 1907 году.
175 лет назад родился педагог и художник Николай Мурашко.

Был прежде всего пейзажистом. И известны также несколько удачных портретов кисти Мурашко - Н. Ге, Т. Шевченко, П. Могилы, иллюстрации к сказкам Андерсена.

Именно Николай Мурашко 1873-го проиллюстрировал первое издание сказок Ганса Христиана Андерсена украинском языке. К тому времени он был уже известным графиком. Учился в Петербургской академии художеств, где дружил с Ильей Репиным. Этот художник влияние на формирование эстетических взглядов Мурашко.

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Через 2 года после выхода первого украинского перевода сказок Андерсена художник открыл Киевскую рисовальную школу. Занимался ею 26 лет - с 1875 до 1901 годов. Здесь учились Михаил Жук, Николай Пимоненко, Фотий Красицкий, Казимир Малевич, Григорий Светлицкий, Валентин Серов, Иван Ижакевич, Федор Балавенский, преподавали - Н. Врубель, А. Павлуцкий, В. Фабрициус, М. Пимоненко, И. Селезнев.

1877-го состоялась первая выставка учеников рисовальной школы в зале дворянского собрания с платой за вход 1 руб, все средства шли на нужды школы. А вообще меценатом заведения был Иван Терещенко. 1901-го рисовальную школу реорганизовали в Киевское художественное училище. Школа не брала денег с бедных и талантливых, еще и платила им стипендию. За 26 лет школу закончили около 2 тыс. человек. Это и солдаты, и крестьяне, и дети крестьян.

Украинцы начали необычную традицию - собственноручно рисовать остановки общественного транспорта. В селах и городках автобусные остановки превратились в галереи под открытым небом.

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Дата
20
мая

"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой

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