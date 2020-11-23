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понедельник, 23 ноября 2020 13:11

Вышла самая известная история о привидениях

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Вышла самая известная история о привидениях
Привидение Джейкоба Марли в "Рождественской истории" воплотил Фрэнк Финлей. Ранее играл Адольфа Гитлера, Санчо Панса и Казанову. Фото: Pinterest

23 ноября 1984 года состоялась премьера американо-британской экранизации повести "Рождественская история" Чарльза Диккенса.

Эбенизер Скрудж - богатый скряга. Не имеет друзей, отказался от единственного родственника - племянника Фреда. Терпеть не может Рождество, поэтому не дает работникам выходной на праздник. В Сочельник к Скруджу приходят духи и призывают изменить жизнь к лучшему, по сюжету.

Съемки проходили в городе Шрусбери графства Шропшир. Режиссер - Клив Доннер. Он монтировал "Скруджа" 1951-го, что считается лучшей экранизацией "Рождественской истории". 1982 года также снял "Оливера Твиста" по роману Чарльза Диккенса.

Скруджа воплотил американец Джордж Кэмпбелл Скотт. Стал 1-м актером в истории, который отказался от "Оскара". Должен был получить награду за военную драму "Паттон". В письме киноакадемии пояснил, что не считает себя конкурентом для других деятелей искусства. Дословно назвал "Оскар" мясным парадом, в котором не хочет участвовать.

"Рождественская история" выходила под лозунгом "Новый взгляд на самую любимую историю о привидениях всех времен".

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Сын английского актера Джуда Лоу сыграет главную роль в экранизации романа Чарльза Диккенса "Твист" студии Disney. Это дебютная роль в кино для 23-летнего Рафферти Лоу.

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Дата
23
ноября

Вышла самая известная история о привидениях

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