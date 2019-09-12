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среда, 18 сентября 2019 15:50

Вышла последняя серия самой длинной мыльной оперы

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18 сентября 2009 года на американском канале CBS показали последний эпизод мыльной оперы "Путеводная звезда". Это самый продолжительный сериал в истории телевидения. Транслировался 72 года.

Премьера состоялась в 1937-м. 15 лет "Путеводная звезда" выходило в эфир только как радиошоу. В начале своего существования продолжительность серий составляла 15 минут и со временем увеличилась до часа.

Автор: pinterest
  Актеры самой продолжительной мыльной оперы «Путеводная звезда» сфотографировались со сценариями 18 262 эпизодов
Актеры самой продолжительной мыльной оперы «Путеводная звезда» сфотографировались со сценариями 18 262 эпизодов

Сюжет многосерийной ленты разворачивается вокруг священника из пригорода вымышленного американского города Спрингфилд. Преподобный Рутлендж оставлял на своем окне зажженную лампу - символ того, что заблудшим в его доме всегда будет оказана помощь. С этим связано и название мыльной оперы.

За 18 262 серии в сериале сменилось множество семей, вокруг которых крутился причудливо запутанный сюжет.

В последнем эпизоде "Путеводной звезды" герои собираются в парке на большой пикник. За один час показывают, что с ними произошло за год: одни восстановили свои отношения, другие переехали из Спрингфилда в Санта-Барбару. 19-летний Рафаэль, сын Наталии, возвращается из тюрьмы. Мать парня живет со своей новой любовью, Оливией. Лесбийская пара удочеряет 8-летнюю девочку. Во время титров звучит песня Together - "Вместе" кантри-рок певицы Мишель Бранч.

Многие голливудские актеры начали свою карьеру именно с работы в "Путеводной звезде". Например, 12-летний Кевин Бейкон. В течение 1980-1981 года он играл подростка, что постоянно пьянствует и хулиганит.

Роль в "Путеводной звезде" стала дебютной для звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли. На момент начала съемок актеру исполнилось 17 лет.

Съемками в "Путеводной звезде" актеры не всегда начинали свою карьеру. Для американской актрисы и певицы Мэри Стюарт роль в сериале стала завершающей в карьере. Актриса отдала этим съемкам последние 6 лет жизни.

Сценарий шоу написала школьная учительница Ирна Филипс, основываясь на собственном жизненном опыте.

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Понятие "мыльная опера" происходит от того, что в первых телесериалах размещалась реклама таких компаний-производителей мыла, как Procter & Gamble, Colgate-Palmolive и Lever Brothers. Первые мыльные оперы выходили на радио по будням в дневное время, когда у радиоприемников были преимущественно домохозяйки, их целевая аудитория.

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Дата
18
сентября

Вышла последняя серия самой длинной мыльной оперы

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