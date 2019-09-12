Вышла последняя серия самой длинной мыльной оперы

18 сентября 2009 года на американском канале CBS показали последний эпизод мыльной оперы "Путеводная звезда". Это самый продолжительный сериал в истории телевидения. Транслировался 72 года.
Премьера состоялась в 1937-м. 15 лет "Путеводная звезда" выходило в эфир только как радиошоу. В начале своего существования продолжительность серий составляла 15 минут и со временем увеличилась до часа.
Сюжет многосерийной ленты разворачивается вокруг священника из пригорода вымышленного американского города Спрингфилд. Преподобный Рутлендж оставлял на своем окне зажженную лампу - символ того, что заблудшим в его доме всегда будет оказана помощь. С этим связано и название мыльной оперы.
За 18 262 серии в сериале сменилось множество семей, вокруг которых крутился причудливо запутанный сюжет.
В последнем эпизоде "Путеводной звезды" герои собираются в парке на большой пикник. За один час показывают, что с ними произошло за год: одни восстановили свои отношения, другие переехали из Спрингфилда в Санта-Барбару. 19-летний Рафаэль, сын Наталии, возвращается из тюрьмы. Мать парня живет со своей новой любовью, Оливией. Лесбийская пара удочеряет 8-летнюю девочку. Во время титров звучит песня Together - "Вместе" кантри-рок певицы Мишель Бранч.
Многие голливудские актеры начали свою карьеру именно с работы в "Путеводной звезде". Например, 12-летний Кевин Бейкон. В течение 1980-1981 года он играл подростка, что постоянно пьянствует и хулиганит.
Роль в "Путеводной звезде" стала дебютной для звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли. На момент начала съемок актеру исполнилось 17 лет.
Съемками в "Путеводной звезде" актеры не всегда начинали свою карьеру. Для американской актрисы и певицы Мэри Стюарт роль в сериале стала завершающей в карьере. Актриса отдала этим съемкам последние 6 лет жизни.
Сценарий шоу написала школьная учительница Ирна Филипс, основываясь на собственном жизненном опыте.
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Понятие "мыльная опера" происходит от того, что в первых телесериалах размещалась реклама таких компаний-производителей мыла, как Procter & Gamble, Colgate-Palmolive и Lever Brothers. Первые мыльные оперы выходили на радио по будням в дневное время, когда у радиоприемников были преимущественно домохозяйки, их целевая аудитория.
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