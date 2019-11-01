Вышел трейлер самого ожидаемого сериала года "Ведьмак"

Первая серия выйдет 20 декабря. Фото: "НВ".

Первая серия американо-польского фэнтези-сериала "Ведьмак", созданного по мотивам одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, выйдет на стриминговому сервисе Netflix 20 декабря.

Первый сезон состоит из 8 серий, передает НВ.

Главную роль ведьмака Геральта в сериале исполняет английский актер Генри Калвилл. Известный по фильмам "Война богов: Бессмертные", "Человек из стали", "Лига справедливости" и сериалу "Тюдоры". Сериалу "Ведьмак" прочат популярность "Игры престолов".

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"Сага о Ведьмаке" - это цикл из 8 книг о приключениях ведьмака Геральта из Ривии. Первая книга была написана и опубликована в 1986-м, последняя - в 2013-м. Также по мотивам произведений Сапковского выпущена серия популярных компьютерных игр "Ведьмак", "Ведьмак 2: Убийцы королей" и "Ведьмак 3: Дикая охота".

Стриминговий сервис Netflix продолжил мультсериал для взрослой аудитории "Любовь, смерть и работы" на второй сезон.