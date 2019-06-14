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пятница, 14 июня 2019 12:22

Вышел трейлер продолжение "Сияния"

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Автор: imdb.com
 

Вышел трейлер фильма "Доктор Сон" по роману американского писателя Стивена Кинга. Это продолжение фильма ужасов "Сияние" Стэнли Кубрика. Главную роль сыграл шотландский актер Юэн МакГрегор.

Главный герой - повзрослевший герой первой части, 40-летний Дэн Торренс, сын Джека Торренса. Не может забыть кошмарные дни детства, которые провел в горном отеле "Оверлук". Безуспешно борется с детской травмой. Имеет экстрасенсорный дар под названием "сияние", может читать мысли и видеть отголоски древних и грядущих событий. Работает в хосписе, где использует свои способности, чтобы помогать облегчить смерть неизлечимым пациентам, из-за чего получает прозвище Доктор Сон. Знакомится с девочкой Аброй, которая также имеет "сияние". На нее охотится группа психических вампиров "Истинный узел". В стремлении обрести бессмертие они питаются "сиянием" детей, по сюжету.

Роман "Доктор Сон" был издан в 2013 году. В том же году вышел украинский в издательстве "КСД". Экранизацию снял Майк Флэнаган, режиссер фильма "Игра Джералда" по Стивену Кингу и сериала по мотивам произведения Ширли Джексон "Призраки дома на холме" от стриминг-сервиса Netflix.

"Доктор Сон" выйдет в украинский прокат 7 ноября.

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