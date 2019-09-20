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воскресенье, 06 октября 2019 15:50

Вышел первый звуковой фильм

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Вышел первый звуковой фильм
tasteofcinema.com

6 октября 1927 года на еврейский праздник День искупления состоялась премьера первого в истории звукового фильма "Певец джаза".

Яша Рабинович - сын руководителя хора при синагоге. Отец ожидает, что Яша тоже будет священнослужителем. Однако 13-летний парень хочет стать звездой джаза. Ради мечты он сбегает из дома и меняет имя на Джека Робина.

Первая реплика фильма - "Подождите, подождите, вы еще ничего не слышали" - стала символом эры звукового кино.

Главную роль сыграл эмигрант из Литвы Эл Джонсон. Лента длится полтора часа. На съемки потратили $ 422 тыс. — $6,2 млн. на нынешние деньги. "Певец джаза" имел успех в прокате и собрал $3,9 млн — сегодня $57,5 млн.

В 1929-м фильм получил премию "Оскар" "за создание первой звуковой кинокартины, которая произвела революцию в сфере".

В фильме "Певец джаза" затронута тема расизма. Главный герой поет "музыку чернокожих" — джаз. Чтобы быть похожим на африканца Эл Джонсон выступал в гриме. Лицо актера обмазывали гуталином, но участок вокруг рта не трогали. Для завершения образа надевали кудрявый парик и темные перчатки.

2011-го года премию "Оскар" получил черно-белый немой фильм "Артист". Голливудская звезда немых фильмов Джордж Валентин на пике популярности. Но зрители скоро забудут о нем из-за появления звукового кино, по сюжету. Ленту снял сын эмигрантов из Литвы, Мишель Азанавичус.

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Дата
06
октября

Вышел первый звуковой фильм

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