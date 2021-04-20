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вторник, 20 апреля 2021 15:00

Вышел первый детектив в истории

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20 апреля 1841 года в "Журнале Грэма" опубликовали первый в истории литературы детективный рассказ Эдгара Аллана По "Убийство на улице Морг". Вместе с рассказами "Тайна Мари Роже" и "Похищенное письмо" новелла составляет трилогию.

Новелла посвящена французскому аристократу и детективу-любителю Огюсту Дюпену. По сюжету, он расследует жестокое и загадочное убийство двух женщин, совершенное в Париже, в доме на улице Морг. Для раскрытия образа детектива-аматора, Эдгар По задействовал немало приемов, позже взятых на вооружение создателями таких персонажей, как Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро.

До тех пор в литературе не существовало понятия "детектив", так и правил этого жанра автор не мог соблюдать. В рассказе нет подозреваемых. Дюпен не ведет расследование, а только читает газеты и делает свои выводы. Он умеет угадывать мысли людей, просто наблюдая за выражениями их лиц.

Автор: Кіноріум
  1932-го экранизировали рассказ Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг". Фильм имеет мало общего с оригинальным сюжетом. Речь идет про сумасшедшего ученого, у которого есть орангутан. Это стало мотивом создания фильма "Кинг-Конг" 1933 года.
1932-го экранизировали рассказ Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг". Фильм имеет мало общего с оригинальным сюжетом. Речь идет про сумасшедшего ученого, у которого есть орангутан. Это стало мотивом создания фильма "Кинг-Конг" 1933 года.

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В письме к своему другу доктору Джозефу Снодґрассу Эдгар По рассказывал, что темой рассказа является использование изобретательности при определении убийцы. В основе лежит метафора о битве мозгов против мышц. Другой смысловой слой рассказа составляет метафора еще одного противостояния - расового. В 1960-е годы Лесли Фидлер обратил внимание на динамику черных и белых цветов в произведениях По: черный ворон сидит на белом бюсте Паллады, белое пятно в форме петли с виселицы на груди черного кота и тому подобное.

1932-го рассказы экранизировали. Фильм "Убийства на улице Морг" имеет мало общего с оригинальным сюжетом По. Безумный ученый, у которого есть орангутан, живет на улице Морг. Ученый похищает молодых женщин. Ставит над ними бесчеловечные опыты, целью которых является скрещивания человека с обезьяной. В дело вмешивается студент-медик Пьер Дюпен. Картина имела большой успех. Ее сюжет использовали при создании фильма "Кинг-Конг" 1933 года.

Писатель Эдгар Аллан По прославился благодаря страшным рассказам. Большинство его прозаических произведений нацелены на заранее рассчитанный эффект. Выбирает такие сюжеты, как похорон живьем или преждевременное захоронения. Это были его собственные страхи.

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Дата
20
апреля

Вышел первый детектив в истории

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