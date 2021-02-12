Выпустят сериал по мотивам "Скуби-ду"

Об одной из героинь мультсериала "Скуби Ду" Велме снимут приквел, будет выходить на сервисе HBO. Фото: Pinterest

Выпустят анимационный сериал-приквел к серии мультфильмов "Скуби-ду". Производством будет заниматься стриминговий сервис HBO Max.

Четверо друзей-подростков с собакой Скуби основали компанию "Тайна". Путешествуют в фургоне Америкой, помогают раскрывать мистические преступления, по сюжету. В приквеле речь пойдет только об одной героине - Велме. Объяснят ее любовь к оранжевому цвету, чтению и науке.

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В первом сезоне запланировали 10 серий.

Летом 2020-го сценарист и режиссер Тони Червоне заявил, что Велма - лесбиянка. "10 лет назад мы показали это настолько прозрачно, насколько это было возможно, - говорит он. - Большинство фанатов поняли это. Хотя в некоторых сериях был роман с Шэгги, чаще вспоминали о подруге Марси".