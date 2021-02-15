Выйдет продолжение самого прибыльного хоррора

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 162
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6381
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 189
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1197
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 279
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1512
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 621
Фото
Все фото
3
6
4
7
5
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
Видео
Все видео
Сняли кино о буллинге в Украине
Сняли кино о буллинге в Украине
Объявили дату выхода украинского спортивного фильма - трейлер
Объявили дату выхода украинского спортивного фильма - трейлер
Что посмотреть в День святого Валентина: лучшие романтические фильмы
Что посмотреть в День святого Валентина: лучшие романтические фильмы
Французское кино покажут бесплатно онлайн
Французское кино покажут бесплатно онлайн
Итальянскую киноклассику покажут на большом экране
Итальянскую киноклассику покажут на большом экране
Интервью
1/5
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Просмотров: 117
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 279
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1512
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 504
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 738
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 15:26

Выйдет продолжение самого прибыльного хоррора

  Комментировать
Выйдет продолжение самого прибыльного хоррора
Серию ужастиков "Паранормальное явление" сняли в псевдодокументальном стиле. Фото: BBC

Снимут продолжение хоррора "Паранормальное явление". Серия имеет около 7 фильмов о семьях, которых в собственных домах терроризируют демоны.

Режиссер - Уильям Юбэнк. Снял научно-фантастический триллер "Под водой" с Кристен Стюарт в главной роли. К нему присоединился сценарист 4 фильмов из франшизы Кристофер Лэндон.

Производством займется студия Paramount Players. Премьеру запланировали на 4 марта 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выпустят сериал по мотивам "Скуби-ду"

1-й фильм из франшизы "Паранормальное явление" вышел 2007 года. Малобюджетный хоррор заработал $192 млн, хотя сначала вышел в ограниченный прокат. Считается одним из самых прибыльных в истории кино.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выйдет продолжение самого прибыльного хоррора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

С конвейера сошел автомобиль с новейшим двигателем

Первый позывной радио включили для рабочих завода

Велосипедист стал самым быстрым гонщиком "Формулы-1"

Запретили браки с иностранцами

Перстень за 2 млн: чем поражает Tiffany

Приняли закон о языке для государственных учреждений

Польша и Украина обменялись территориями

Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Презентовали новый вид техники

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 1 Просмотров: 43958
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 29691
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 18756
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 17784
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
4
 Просмотров: 12483
Культура
Вышел трейлер "Лиги справедливости"
Вышел трейлер "Лиги справедливости" Просмотров: 45
Переснимут "Мистер и миссис Смит"
Переснимут "Мистер и миссис Смит" Просмотров: 171
Сняли кино о буллинге в Украине
Сняли кино о буллинге в Украине
 Просмотров: 117
Объявили дату выхода украинского спортивного фильма - трейлер
Объявили дату выхода украинского спортивного фильма - трейлер
 Просмотров: 99
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
16
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
2
Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
1
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Голосов: 32
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть