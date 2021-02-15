Выйдет продолжение самого прибыльного хоррора

Серию ужастиков "Паранормальное явление" сняли в псевдодокументальном стиле. Фото: BBC

Снимут продолжение хоррора "Паранормальное явление". Серия имеет около 7 фильмов о семьях, которых в собственных домах терроризируют демоны.

Режиссер - Уильям Юбэнк. Снял научно-фантастический триллер "Под водой" с Кристен Стюарт в главной роли. К нему присоединился сценарист 4 фильмов из франшизы Кристофер Лэндон.

Производством займется студия Paramount Players. Премьеру запланировали на 4 марта 2022 года.

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1-й фильм из франшизы "Паранормальное явление" вышел 2007 года. Малобюджетный хоррор заработал $192 млн, хотя сначала вышел в ограниченный прокат. Считается одним из самых прибыльных в истории кино.