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четверг, 22 апреля 2021 20:14

Выйдет продолжение культового ситкома

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Выйдет продолжение культового ситкома
Хилари Дафф сыграет в продолжении известного ситкома "Как я встретил вашу маму". Фото: Instagram

Снимут продолжение известного ситкома "Как я встретил вашу маму". На этот раз будет называться "Как я встретила твоего отца".

Главную роль сыграет Хиллари Дафф. Подписала контракт на десять пилотных серий. Будет выходить на платформе Hulu. Хотят показать ситком глазами женщины, поэтому вместо Теда Мосби главным персонажем будет Софи. Действие развернется в 2021 году. Софи и ее друзья пытаются найти себя и устроить личную жизнь в век приложений для свиданий и безграничных возможностей.

Шоуранеры - Исаак Аптакер и Элизабет Бергер. Они были соавторами сериалов "Это мы" и "Любовь, Виктор". Это спин-офф, поэтому актеры из оригинального сериала не вернутся к своим ролям.

"В моей карьере мне невероятно повезло сыграть замечательных персонажей, но роль Софи жду с особым нетерпением. Так как я фанатка ситкома, то немного нервничаю", - говорит Хиллари Дафф для Variety.

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Будут снимать в традициях ситкомов - на одних и тех же локациях, при живой аудитории, с одного дубля и несколькими камерами.

"Из-за неоднозначную концовку ситкома, большинство поклонников рады продолжению. Это точно планируется как комментарий к современной культуре знакомств. Некоторые уже представляют сюжет, исходя из концепции. Главная героиня может вообще не влюбиться в ниодного мужчину и вместо этого пойти путем искусственного оплодотворения. Если серьезно, то одной из фишек шоу является его музыкальная энергия. Вспомнить только песню Барни о том, как он любит смокинги. Это трудно переплюнуть, хотя Дафф еще и певица. Скорее всего, выполнит пару песен в сериале. Этот проект удачно ей подвернулся, потому что скоро закончится сериал Younger, в котором играла одну из главных ролей", - говорится на Screenrant, который собрал реакции поклонников сериала в Twitter.

"Как я встретил вашу маму" выходил в эфире CBS в течение девяти сезонов в 2005-2014 годах. Имеет более 200 серий. Это не первая попытка создать продолжение сериала. CBS заказала пилотный проект "Как я встретила твоего отца" в 2013 году, режиссером была Грета Гервиг, рассказчиком - Мэг Райан.

В Калифорнии завершились съемки спецепизода сериала "Друзья". Будет называться Friends: The Reunion, то есть "Друзья: Воссоединение".

В нем снялись все актеры из оригинального ситкома: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

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