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вторник, 16 марта 2021 20:38

Выйдет хоррор с бывшей звездой 1990-х

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Выйдет хоррор с бывшей звездой 1990-х
Американский хоррор "Кинотеатр ужасов" сняли 2018-го, перенесли прокат из-за пандемии коронавируса. Состоит из пяти эпизодов, один из них рассказывает про учениц католической школы, которые одержимы демоном. Фото: Chicago Sun-Times

В сеть выложили дублированный на украинском трейлер хоррора "Кинотеатр ужасов". Главную роль исполнил Микки Рурк.

По стечению обстоятельств, пятеро незнакомцев оказываются в пустом кинотеатре. В его репертуаре - по фильму на зрителя. Содержат потайные страхи каждого. Также залом летают привидения и души умерших людей. Им руководит сказочник-киномеханик, по сюжету.

Фильм состоит из пяти частей: постмодернистский триллер; история о женщине со шрамами, жертву пластической хирургии; про нимфоманок-учениц католической школы; ужасы в больнице; привидение гениального музыканта. У каждого эпизода другой режиссер: аргентинец Алехандро Бругес, американцы Джо Данте и Мик Гаррис, японец Рюхэй Китамура и британец Дэвид Слэйд.

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"Кинотеатр ужасов" сняли еще 2017-го. Имел ограниченный прокат в США 2019-го, остановили из-за пандемии.

Также роли исполняли Цара Малер, Элизабет Ризер, Сара Элизабет Визерс, Марк Гроссман.

Микки Рурк стал известен в 1990-х благодаря главной роли в эротической драме "Девять с половиной недель" и "Сердце ангела". После этого получил репутацию актера со скверным характером, употреблял наркотики и алкоголь, устраивал скандалы на съемках. Также известен из-за злоупотребления пластическими операциями. Его возвращением в киноиндустрию считается главная роль в фильме "Рестлер" 2008-го, за которую получил "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

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16
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