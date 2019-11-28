Выйдет фильм по роману Джейн Остин

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Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu &quot;Tayemnyy Kod&quot;, piznishe bude opublikovanyy &quot;Rubikon&quot;. Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi &quot;fan-pak&quot;, do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur &quot;Tayemnyy Kod: Rubikon&quot; rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: &quot;Bumboks&quot; vypustyv klip na pisnyu &quot;DSH&quot; Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: &quot;Trymay mene&quot;, perespiv &quot;Anhela, yak ya&quot; hurtu &quot;Krykhitka&quot;, &quot;Drantya&quot;, &quot;DSH&quot;, &quot;Tviy na 100%&quot; i &quot;Pobachymosʹ&quot; ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity &quot;Vakhtëry&quot;, &quot;Kvity u volossi&quot; ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy &quot;Mukha&quot; Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. &quot;Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya&quot;, - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt &quot;Bumboks&quot; opublikuvav video na pisnyu &quot;DSH&quot; z alʹbomu &quot;Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1&quot;. Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku &quot;Kinodrom&quot; kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS &quot;Atmosfera&quot;. Tse tretye video &quot;Bumboksu&quot; vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu "Tayemnyy Kod", piznishe bude opublikovanyy "Rubikon". Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi "fan-pak", do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur "Tayemnyy Kod: Rubikon" rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: "Bumboks" vypustyv klip na pisnyu "DSH" Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: "Trymay mene", perespiv "Anhela, yak ya" hurtu "Krykhitka", "Drantya", "DSH", "Tviy na 100%" i "Pobachymosʹ" ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity "Vakhtëry", "Kvity u volossi" ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy "Mukha" Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. "Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya", - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt "Bumboks" opublikuvav video na pisnyu "DSH" z alʹbomu "Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1". Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku "Kinodrom" kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS "Atmosfera". Tse tretye video "Bumboksu" vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
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четверг, 28 ноября 2019 17:59

Выйдет фильм по роману Джейн Остин

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Выйдет фильм по роману Джейн Остин
Появился трейлер фильма "Эмма" Фото: wikipedia

В сети появился трейлер фильма "Эмма" режиссера Отема де Вайлда.

Это римейк одноименной ленты, которая впервые увидела свет в 1996 году. Ценители творчества Джейн Остин снова смогут увидеть экранизацию одного из самых популярных ее романов.

По сюжету Эмма Вудхаус любит сватать всех, кто ее окружает. Она - молодая, богатая и самоуверенная женщина. Считает, что отлично разбирается в людях. Однако ее предположение даст трещину, когда она отговорит свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает ее к викарию Элтону. По ее мнению, они будут идеальной парой. Но Эмма не знает, что вскоре новый избранник ее подруги влюбится в нее саму.

Главные роли в картине сыграли Аня Тейлор-Джой, которой достался образ Эммы, Билл Найи, сыгравший ее отца, а также Джош О'Коннор, Миа Гот.

В украинский прокат фильм выйдет 5 марта 2020.

Создатели украинской комедии "Наши котики" презентовали трейлер фильма. Опубликовали его на канале в YouTube

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