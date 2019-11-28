Выйдет фильм по роману Джейн Остин

Появился трейлер фильма "Эмма" Фото: wikipedia

В сети появился трейлер фильма "Эмма" режиссера Отема де Вайлда.

Это римейк одноименной ленты, которая впервые увидела свет в 1996 году. Ценители творчества Джейн Остин снова смогут увидеть экранизацию одного из самых популярных ее романов.

По сюжету Эмма Вудхаус любит сватать всех, кто ее окружает. Она - молодая, богатая и самоуверенная женщина. Считает, что отлично разбирается в людях. Однако ее предположение даст трещину, когда она отговорит свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает ее к викарию Элтону. По ее мнению, они будут идеальной парой. Но Эмма не знает, что вскоре новый избранник ее подруги влюбится в нее саму.

Главные роли в картине сыграли Аня Тейлор-Джой, которой достался образ Эммы, Билл Найи, сыгравший ее отца, а также Джош О'Коннор, Миа Гот.

В украинский прокат фильм выйдет 5 марта 2020.

Создатели украинской комедии "Наши котики" презентовали трейлер фильма. Опубликовали его на канале в YouTube