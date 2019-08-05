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понедельник, 05 августа 2019 16:03

Выйдет фильм на основе серии комиксов "Кухня"

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Выйдет фильм на основе серии комиксов &quot;Кухня&quot;
В украинский прокат выйдет американская драма "Королевы криминала" Фото: voiceshowbiz.com

8 августа в украинский прокат выйдет американская драма "Королевы криминала" режиссера Андреи Берлофф.

События разворачиваются в 70-х годах прошлого века в Нью-Йорке. Лидеров ирландской мафии, действовавшей в городе, арестовывает ФБР. Пока мужчины находятся под арестом, вести налаженный и опасный бизнес берутся их жены. Делать это дело у них получается не хуже, чем у мужчин, и даже более жестоко и кровавее.

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В основе сюжета криминальной драмы - серия комиксов 2014-го "Кухня", написанных Олли Мастерсом и Мино Дойлом для DC Vertigo.

В главных ролях - актрисы Мелисса Маккарти, Элизабет Мосс и Тиффани Хеддиш.

В сети появился трейлер австралийского фантастического фильма ужасов "Некромант" с Моникой Белуччи. Ролик опубликован на YouTube-канале.

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