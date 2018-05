Второй полуфинал Евровидения-2018: онлайн-трансляция

С 18 полуфиналистов в финал войдут только 10. Фото: Eurovision Song Contest

В четверг, 10 мая, в Лиссабоне состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение.

Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени.

Среди 18 конкурсантов по итогам зрительского голосования и оценок жюри выберут десятку финалистов, которые смогут побороться за главную награду конкурса - хрустальный микрофон.

Среди них будет и представитель от Украины - певец Меловин.

Во втором полуфинале выступят:

1. Александр Рыбак - That's How You Write A Song (Норвегия).

2. The Humans - Goodbye (Румыния).

3. Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca (Сербия).

4. Jessika feat. Jenifer Brening - Who We Are (Сан-Марино).

5. Rasmussen - Higher Ground (Дания).

6. Юлия Самойлова - I Will not Break (Россия).

7. DoReDoS - My Lucky Day (Молдова).

8. Waylon - Outlaw In 'Em (Нидерланды).

9. Джессика Маубой - We Got Love (Австралия).

10. Этно-джаз группа Iriao - For You (Грузия).

11. Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up (Польша).

12. Christabelle - Taboo (Мальта).

13. AWS - Viszlát Nyár (Венгрия).

14. Лаура Ризотто - Funny Girl (Латвия).

15. Бенджамин Инґроссо - Dance You Off (Швеция).

16. Ваня Радованович - Inje (Черногория).

17. Леа серы - Hvala, ne! (Словения).

18. Меловин - Under The Ladder (Украина).

Шоу будут транслировать на двух украинских телеканалах. На UA:Первый комментировать выступления будут ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе 2010 певица Алеша. На телеканале СТБ комментатором будет телеведущий Сергей Притула.

Прямая трансляция будет также вестись на официальном канале Евровидение в YouTube.

Первый полуфинал Евровидения состоялся 8 мая. В финал конкурса вышли представители 10 стран: Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.