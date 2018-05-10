Второй полуфинал Евровидения-2018: онлайн-трансляция

В четверг, 10 мая, в Лиссабоне состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение.
Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени.
Среди 18 конкурсантов по итогам зрительского голосования и оценок жюри выберут десятку финалистов, которые смогут побороться за главную награду конкурса - хрустальный микрофон.
Среди них будет и представитель от Украины - певец Меловин.
Во втором полуфинале выступят:
1. Александр Рыбак - That's How You Write A Song (Норвегия).
2. The Humans - Goodbye (Румыния).
3. Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca (Сербия).
4. Jessika feat. Jenifer Brening - Who We Are (Сан-Марино).
5. Rasmussen - Higher Ground (Дания).
6. Юлия Самойлова - I Will not Break (Россия).
7. DoReDoS - My Lucky Day (Молдова).
8. Waylon - Outlaw In 'Em (Нидерланды).
9. Джессика Маубой - We Got Love (Австралия).
10. Этно-джаз группа Iriao - For You (Грузия).
11. Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up (Польша).
12. Christabelle - Taboo (Мальта).
13. AWS - Viszlát Nyár (Венгрия).
14. Лаура Ризотто - Funny Girl (Латвия).
15. Бенджамин Инґроссо - Dance You Off (Швеция).
16. Ваня Радованович - Inje (Черногория).
17. Леа серы - Hvala, ne! (Словения).
18. Меловин - Under The Ladder (Украина).
Шоу будут транслировать на двух украинских телеканалах. На UA:Первый комментировать выступления будут ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе 2010 певица Алеша. На телеканале СТБ комментатором будет телеведущий Сергей Притула.
Прямая трансляция будет также вестись на официальном канале Евровидение в YouTube.
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Первый полуфинал Евровидения состоялся 8 мая. В финал конкурса вышли представители 10 стран: Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.
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