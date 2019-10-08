"Все высочайшего качества с натуральных материалов": во Львове открыли выставку костюмов с фильма "Захар Беркут"

Фото: Ольга Васькив

Львов стал первым городом, где зрители увидели допремьерный показ исторического фильма "Захар Беркут". По повести Ивана Франко фильм снял режиссер Ахтем Сеитаблаев в сотрудничестве с американским коллегой Джоном Вином. В прокат фильм выходит выходит 10 октября.

В главной роли сыграл голливудский актер Роберт Патрик ( "Терминатор 2:Судный день"). В фильме приняли участие актеры из Украины, США, Великобритании, Казахстана и Монголии Алекс МакНиколл, Томми Флэнаган, Поппи Дрейтон, Андрей Исаенко, Олег Волощенко, Цегмид Церенболд, Ержан Нуримбет, Алина Коваленко, Роки Майерс, Оливер Тревен, Аян Отепберген, Виктор Жданов и другие. Было две команды каскадеров - из Украины и Казахстана.

Во Львове еще и открыли выставку лучших костюмов, которые создали специально для фильма. На выставке "Мир Захара Беркута" представлены фотографии со съемок ленты и 25 костюмов главных героев, созданных художницей по костюмам Антониной Белинский специально для съемок исторического экшена.

Всего создано более 600 оригинальных костюмов, сотни экземпляров оружия, аксессуаров, украшений, посуды. Над проектом работали до 40 мастеров, которые исследовали историческую одежду и создавали костюмы. Им помогали ремесленники со всей Украины.

Экспедиция перед фильмом объездили Карпаты, чтобы узнать, какую в начале XIII века носили одежду и украшения - чтобы соблюдать подлинность. Ассистентка Антонины Белинской - Наталия отмечает, что использовали только дорогие и качественные ткани. Мастеров искали по всей Украине.

"Заказали у мастериц более 50 метров домотканого льняного полотна - из него шили рубашки и другую одежду. Вышивальщицы наносили вышивку, узоры. Наши украинские кузнецы сковали кольчуги, оружие. Ювелиры изготовили кресты, украшения, изделия. Например, гуню - женский теплую одежду того времени, делали мастера из Карпат так, как много веков делали их предки. Самый богатый костюм в фильме и дорогой - воеводы Тугарина Вовка. Здесь и натуральная кожа и дорогие украшения, оружие, мех. Все высокого качества, никаких заменителей. Женских главных костюмов в фильм и три. Один из них - охотничий, боевой. Его сделали в четырех экземплярах - потому снимали много дублей", - рассказывает Наталья.

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Сколько потратили средств именно на костюмы - создатели фильма не говорят. Режиссер Ахтем Сеитаблаев говорит, что учли в костюмах не только подлинность, но и удобство:

"Американские актеры были очень удивлены не только высоким качеством костюмов, но и декорациями. Наши костюмы удобны - в них актерам было комфортно драться, ездить на лошади. Исполнитель роли Захара Беркута - Роберт Патрик, был очень доволен костюмом, то, что использовано в его создании металл, кожа, мех, натуральные ткани. Его поразило то, что мы строили декорации из природных материалов - дерева, камня, мха. Говорит, что в Голливуде все декорации - пластиковые".

Выставку "Мир Захара Беркута" можно увидеть в музейно-культурном комплексе "Львиварня" (ул. Клепаровская, 18) до 31 октября. Экскурсовод расскажет о костюмах и истории их создания и о самом фильме.

Композиция "Перевал" группы "Океан Эльзы" стала саундтреком к историческому экшена "Захар Беркут". Вместе с песней выпустили клип. Для съемок видео использовали кадры из фильма "Захар Беркут".