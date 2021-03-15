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суббота, 20 марта 2021 19:00

Все говорят на государственном. Через некоторое время уровень владения языком растет

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Все говорят на государственном. Через некоторое время уровень владения языком растет
Документальный фильм "Мистер Бахманн и его класс" показали на 71-м Берлинале. Рассказывает об учителе, который работает с детьми иммигрантов. Фото: twitter.com

Главное на экране - общение.

Так говорит кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский о документальном фильме "Мистер Бахманн и его класс" немецкого режиссера Марии Шпет. Получил приз жюри 71-го Берлинского международного кинофестиваля.

Постановщица почти год снимала процесс обучения шестиклассников в школе промышленного городка Штадталлендорф. Учитель 64-летний Дитер Бахманн - поляк по происхождению. Работает с детьми иммигрантов от 12 до 14 лет - подростками разных народов и вероисповеданий. Среди них - турки, марокканцы, болгары, россияне, по сюжету.

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"3,5-часовая документалистика - бриллиант фестиваля, - говорит Пидгора-Гвяздовский. - Педагог обсуждает со школьниками современные проблемы, язык, родину, любовь. Подталкивает рассуждать на серьезные темы. Учит петь. На уроках все говорят по-немецки. У кого-то плохо получается, но все равно через некоторое время уровень владения государственным языком растет.

Честность, уважение и искренность - кирпичики, которые строят каждого из учеников. Учитель фактически создает их личности. Перекраивает, смягчает и делает человечными. Показывает эффективность европейского образования. Дети начинают втягиваться в науку, жизнь, Германию. В желание мира и совершенствования.

В конце учеников распускают на летние каникулы. Один мальчик не хочет идти. В фильме речь идет о школе-доме, где хочется быть, куда хочется возвращаться. В этом смысле "Мистер Бахманн и его класс" - возможно, самый человечный фильм на фестивале. Дает надежду на позитивные изменения".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 18 марта.

71-й Берлинале проходил в формате онлайн для представителей индустрии и прессы. Продолжался 1-5 марта. Открытые показы для зрителей планируют провести в июне - как в обычных кинотеатрах, так и под открытым небом.

На фестивале показали 139 фильмов из 59 стран. Среди них - украинская драма о киевских школьниках "Стоп-Земля" режиссера Екатерины Горностай.

16-летняя Маша учится в столичной школе в 11-м классе. Готовится к экзаменам. Чувствует себя отстраненно в коллективе. Уверенна в себе только рядом с друзьями. Влюбляется в одноклассника Сашу. Должна решиться проявить свою симпатию, чтобы знать, есть ли взаимность, по сюжету.

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