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пятница, 13 августа 2021 17:59

Впервые за 5 лет Лобода выпустила украиноязычную песню
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Певица Светлана Лобода, которая выступает под сценическим именем Loboda, представила трек Indie Rock (Vogue). За последние пять лет эта песня является первой, которая написана на украинском языке.

Артистка отметила, что уже несколько лет хотела выпустить украиноязычный сингл, но нужного материала не было.

"Подумала, что пришло время для этой песни, и уникальной, необычной для меня видеоработы. Крутой трек, написанный украинским автором. Этот релиз особенный", - прокомментировала она.

Светлана Лобода выпустила клип на украиноязычную песню
Фото: предоставлено пиар-агентом артистки
Светлана Лобода выпустила клип на украиноязычную песню
Светлана Лобода выпустила клип на украиноязычную песню
Светлана Лобода выпустила клип на украиноязычную песню
Светлана Лобода выпустила клип на украиноязычную песню

Режиссером клипа является Инди Хайт, который работал с европейскими звездами. События клипа происходят в футуристической фотостудии. Фотографа сыграла модель Татьяна Рубан. Исполнительница появилась в ролике в образе неопытной модели. В течение съемки она раскрывается и находит новую себя.

"Больше недели отрабатывала танец для съемок. Это был для меня совершенно новый стиль авторской хореографии, основанной на элементах реверса", - отметила Лобода.

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Украинская певица Светлана Лобода анонсировала свой концерт в Одессе 14 августа в Ibiza Beach Club. Певица пообещала устроить для поклонников грандиозный вечер с жаркими танцами и хитами.

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Дата
13
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