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среда, 16 февраля 2022 12:05

Впервые в истории "Оскара" зрители смогут голосовать за любимый фильм

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Впервые в истории &quot;Оскара&quot; зрители смогут голосовать за любимый фильм
Оскар 2022 – зрители смогут выбрать любимый фильм. Фото: Reuters

Впервые в истории кинопремии "Оскар" зрители смогут голосовать за любимый фильм.

Пользователи могут публиковать посты в Twitter с названием своих любимых фильмов с помощью хештега #OscarsFanFavorite. Период голосования – 14 февраля – 3 марта, пишет The Hollywood Reporter.

Зрители смогут выбрать любимую ленту в 2021 году, а трое участников кампании будут присутствовать на 95-й церемонии "Оскар". Эту поездку оплатит оргкомитет.

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К тому же, за голосование любимой сцены в фильме участники смогут получить бесплатные билеты в кинотеатры в год, подписку на стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры из магазина музея Академии киноискусства.

"Оскар-2022": опубликовали полный список номинантов на премию. Академия кинематографических искусств и наук США объявила номинантов на премию "Оскар". 94-я церемония награждения состоится 27 марта.

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февраля

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