Воспевал неразделенную любовь более 40 лет

6 апреля 1327 года итальянский поэт Петрарка впервые встретил свою музу. Это произошло в церкви Санта-Кьяра. Увидел 19-летнюю Лауру. В течение следующих 29 лет отмечал этот день написанием посвященного ей сонета. Называл нимфой, проводником по облакам и ангелом-хранителем.

Всего при жизни посвятил Лауре 366 сонетов. Но они никогда не были вместе.

Сразу после встречи Франческо заказывает художнику папского двора Симоне Мартини маленький портрет девушки. Всегда носил его при себе. Когда гулял по улицам, постоянно искал ее взглядом. Через 3 года покидает город. Путешествует за деньги церкви.

Друзья обвиняли поэта, что он придумал девушку. Был склонен писать письма воображаемым личностям. Петрарка настаивал, что она существует, походит из состоятельной большой семьи. Также история про таинственную музу была у Данте Алигьери.

Автор: Вікіпедія Итальянский поэт Петрарка впервые увидел свою музу, 19-летнюю Лауру. В течение следующих 40 лет посвящал ей сонеты.

Петрарка узнает о смерти любимой в Парме весной 1348 года. Исследователи находят различные упоминания о ее причине - чума, туберкулез, истощение организма после рождения 11 детей.

"Оставил мир этот луч света, - записывал Петрарка в дневнике. - Это непорочное и прекрасное тело похоронили в монастыре францисканцев. Душа ее вернулась на небо, откуда она и пришла".

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После смерти Петрарка писал о Лауре еще 10 лет.

Петрарку называют "отцом гуманизма", заложил основу современного итальянского языка.