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четверг, 13 мая 2021 12:28

Volia рассказала, что смотрели украинцы во время локдауна

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Карантинные ограничения побудили украинцев проводить дома гораздо больше времени, чем обычно. Привычные кинозалы с попкорном им успешно заменили стриминговые сервисы с бутербродами. Volia — один из лидеров отечественного OTT-рынка, предоставляющая услуги просмотра видео по запросу. Компания рассказала, какие фильмы и телепередачи оказались самыми востребованными на платформе Volia во время локдауна.

В не самые простые времена у украинцев отчетливый запрос на позитив. Топ рейтинга фильмов возглавила голливудская мелодрама "Красотка" — счастливая история о Золушке из 90-х с неподражаемыми Джулией Робертс и Ричардом Гиром. Мы стали гораздо больше взаимодействовать с родственниками. Возможно, этим объясняется второе место отечественного юмористического сериала "Сваты". Ему в спину дышит украинский комедийный хит "Скажене весілля" — третье место. Семейный просмотр настоящая палочка-выручалочка, если у вас дети. Серия увлекательных приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря" от Disney взяла на абордаж четвертую строчку. Торговые центры были закрыты, но страсть к шоппингу и стилю удовлетворил фильм "Дьявол носит Прада" — пятая позиция. Следом расположились: кинокомикс "Люди Икс: Росомаха", премьера 3D-экранизации "Король Лев", блокбастер "Земное ядро", историческая драма "Робин Гуд" и фантастический "Джон Картер".

Те же тренды прослеживались и в телепросмотре. Абсолютный лидер — 11 сезон шоу "Холостяк". Второе место у 11 сезона "Голос країни". Музыкальное шоу "Маска" заняло третью строчку. Развлекательный контент на четвертой позиции разбавили "ТСН. Новости недели". Замкнула топ-5 очередная премьера "Вечернего квартала". Также в горячей десятке передачи "Мир наизнанку", "Липсинг батл", "Право на власть", "Дизель-шоу" и "Мастер-шеф".

В период локдауна абоненты Volia потребили 37 699 119 минут контента, а это почти 72 года непрерывного просмотра!

Сандра Крауиня, маркетинг-директор Volia:

"Локдаун способствовал популярности Volia и наших OTT-сервисов. Вместе с тем мы очень рады, что страна постепенно возвращается к обычному ритму жизни. Впереди — сезон отпусков. А это значит, что Volia можно захватить с собой в путешествие и смотреть наш контент в дороге и на отдыхе. К лету мы подготовили еще больше интересных новинок и приятных сюрпризов для всех наших подписчиков".

На Volia — уже более 13 000 единиц контента, произведенного лучшими мировыми и отечественными студиями. И этот перечень постоянно пополняется премьерами. Видео доступно по первому запросу в любой точке Украины на трех устройствах одновременно.

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