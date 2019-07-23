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вторник, 23 июля 2019 22:45

Война началась не потому, что здесь не было книг Кокотюхи - Сергей Жадан

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Война началась не потому, что здесь не было книг Кокотюхи - Сергей Жадан
Писатель Сергей Жадан: В наших магазинах стоят украинские издания - уже успех Фото: Тарас Подолян

Украинцы имеют большой запрос на культурную жизнь.

Говорит в интервью журналу "Країна" писатель Сергей Жадан.

"Наша страна дальше формирует книжный рынок. По состоянию на 2013 год его контролировала Россия. В наших магазинах стоят украинские издания - уже успех. Чтобы их количество росло, нужно работать. Книгораспространение является делом крупных городов. В маленьких городах - нет книжных магазинов, ни книг. Местная власть могла бы выделять средства на это, приглашать авторов. В любое время поедь - соберется читательская аудитория. Мы пять лет ездим на Донбасс. Сотни людей приходят на вечера. Несколько тонн книг разошлись по библиотекам. Сформировались мощные культурные украинские центры. Говорят, если бы ездили раньше - войны не было. Ерунда, как по мне. Война началась не потому, что здесь не было книг Кокотюхи. А потому, что пришли русские", - говорит писатель.

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"Культурная жизнь сосредоточена в крупных городах. А запрос на нее есть везде. Людям очень не хватает общения. То, что их стремления нереализованные - вина нашей культурной политики", - подчеркивает Жадан.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнале "Країна" от 18 июня.

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