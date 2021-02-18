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четверг, 18 февраля 2021 19:02

Вместо Ди Каприо: кто сыграет главную роль в фильме Скорсезе

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Вместо Ди Каприо: кто сыграет главную роль в фильме Скорсезе
Джесси Племонс сыграет спецагента, бывшего техасского рейнджера в фильме "Убийцы цветочной полные" режиссера Мартина Скорсезе. Расскажет о расследовании убийств индейцев в американском штате Оклахома. Фото: twitter.com

Американский актер Джесси Племонс исполнит главную роль в историческом фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".

Действие происходит в 1920-х на территории индейского племени осейдж в одноименном округе в штате Оклахома, США. После обнаружения месторождения нефти местные индейцы становятся богатыми, но кто-то начинает их убивать. К 1923 году по официальным данным количество убитых достигло двадцати. В 1924-м Бюро расследований посылает в Осейдж своих агентов, по сюжету.

В основе сценария - книга "Убийцы цветочной луны: тайна индейских убийств и рождение ФБР" американского писателя и журналиста Дэвида Гренна.

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Джесси Племонс сыграет бывшего техасского рейнджера Тома Уайта. Директор бюро Эдгар Гувер привлекает его к команде подпольных оперативников, сложившейся для раскрытия преступлений в Осейдже.

Роль спецагента сначала должна была достаться Леонардо Ди Каприо. Однако теперь у него будет второй ключевой образ. Воплотит племянника влиятельного владельца ранчо.

По мнению журналистов The Hollywood Reporter, главная роль у Скорсезе - большой успех для Племонса. Много лет играл в кино второстепенных персонажей, однако ему удавалось оставаться в центре внимания.

Кроме Скорсезе, на центральную роль в свой триллер актера приглашал режиссер хорроров "Прочь" и "Мы" Джордан Пил. Но из-за графика съемок Племонсу пришлось выбрать один из проектов.

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Права на киноадаптацию приобрели до публикации книги. "Убийцы цветочной луны" вышла в 2017-м и стала бестселлером по версии The New York Times. На украинском выпустило издательство "КМ-Букс". "Разведка Дэвида Гренна погружает читателя в мир жадности и коррупции в одном из последних остатков Дикого Запада США", - говорится в аннотации.

Автор сценария - Эрик Рот, получивший премию "Оскар" за "Форреста Гампа".

Бюджет картины оценивают в $200 млн. Выпустят в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Apple TV+.

Джесси Племонс стал узнаваемым после съемок в сериале "Во все тяжкие". Играл в фильмах "Мастер", "Власть", "Ночные игры", "Мост шпионов", "Секретное досье", "Я думаю закончить это все". Также в сериалах "Фарго" и "Черное зеркало". "Убийцы цветочной луны" - его второе сотрудничество с Мартином Скорсезе после криминальной драмы "Ирландец" 2019-го.

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