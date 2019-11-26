"Властелин колец" продлили

Сериал станет самым дорогим в истории кино. Фото: tmginfo.net

Amazon продолжит на второй сезон сериал по "Властелину колец".

Об этом сообщает Variety.

Съемки первого сезона пройдут в Новой Зеландии, они еще не начались.

События сериала будут разворачиваться к событиям, рассказанных в "Братстве кольца" Джона Рональда Руэла Токин. Сюжет будет основан на ранних произведениях писателя.

Amazon потратит на производство сериала около $ 500 млн. Это сделает сериал самым дорогим в истории кино.

Netflix анонсировал сериал "Викинги: Вальхалла". Лента станет продолжением популярного шоу "Викинги" телеканала History.