"Властелин колец" продлили

Amazon продолжит на второй сезон сериал по "Властелину колец".
Об этом сообщает Variety.
Съемки первого сезона пройдут в Новой Зеландии, они еще не начались.
События сериала будут разворачиваться к событиям, рассказанных в "Братстве кольца" Джона Рональда Руэла Токин. Сюжет будет основан на ранних произведениях писателя.
Amazon потратит на производство сериала около $ 500 млн. Это сделает сериал самым дорогим в истории кино.
Netflix анонсировал сериал "Викинги: Вальхалла". Лента станет продолжением популярного шоу "Викинги" телеканала History.
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