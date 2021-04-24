Владеет способностью перевоплощаться в любого человека, которого когда-либо касался - бесплатно покажут новинки французского кино

• Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме снялись в продолжении оскароносной мелодрамы 1966 года "Мужчина и женщина" .printempsfrcinema.com.ua

По 2 мая в Украине продолжается Фестиваль допремьерных показов - Французская весна 2021. Идет бесплатно в онлан-формате. В программу вошли самые интересные новинки французского кино. Все ленты демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Фильмы Фестиваля допремьерных показов - Французская весна 2021:

"Он и она", реж. Седрик Клапиш. Романтическая комедия. В ролях: Франсуа Сивил, Ана Жирардо.

Он и она имеют много общего. Им по 30 лет, живут в Париже буквально через стену. Ходят одними и теми же улицами, бок о бок выбирают продукты в магазинах. Он посещает психотерапевта, чтобы справиться с тревогой и бессонницей. Она болезненно переживает неудачные отношения с мужчинами и также ходит к психотерапевту.

"Мужчина и женщина: Лучшие годы", реж. Клод Лелуш. Драма. В ролях: Жан-Луи Трентиньян, Анук Эме.

Продолжение оскароносного фильма "Мужчина и женщина" 1966 года и фильма "Мужчина и женщина: 20 лет спустя" 1986-го. Бывший автогонщик живет в доме для престарелых и страдает болезнью Альцгеймера. Его посещает женщина с которой когда-то провел незабываемый уикенд.

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"Генерал де Голль", реж. Гэбриэл ле Бомин. Историческая драма. В ролях: Изабель Карре, Ламбер Вильсон.

Разгар Второй мировой. Полной капитуляции перед Гитлером обессиленной Франции и пытается противостоять генерал Шарль де Голль. Он спорит с правительством, ведет переговоры с британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, обращается к народу.

"Школа хороших жен", реж. Мартен Прово. Комедия. В ролях: Жюльет Бинош, Иоланда Моро, Ноэми Львовски, Эдуард Баэр, Франсуа Берлеан.

После смерти мужа Полетта начинает самостоятельно управлять семейным бизнесом - школой для домохозяек. Дело идет к банкротству, а уверенность женщины тает на глазах. Действие происходит весной 1968 года. В это время Францией прокатились широкомасштабные протесты за социальные изменения и против власти президента Шарля де Голля. Крупнейшая забастовка, начавшись с серии студенческих протестов, привела к почти полной остановке экономики. В течение двух недель в ней приняли участие одиннадцать миллионов рабочих. Кто-то считал события шансом изменить "старое общество" и традиционную мораль.

"Последняя жизнь Симона", реж. Лео Карман. Фантастическая мелодрама. В ролях: Камиль Кларе, Бенджамин Вуазен, Мартин Карман.

8-летний сирота Симон больше всего мечтает о семье. И мальчик отличается от других детей: он обладает способностью перевоплощаться в любого человека, к которому когда-либо прикасался.

"Французская весна" - ежегодный фестиваль, который Французский институт в Украине организовывает с Посольством Франции с 2004-го.