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воскресенье, 21 марта 2021 19:00

Вернулась на родину и встретила мужчину, которого когда-то любила

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Вернулась на родину и встретила мужчину, которого когда-то любила
Французская актриса Манал Исса в фильме "Коробка воспоминаний" играет женщину, которая рассказывает о своей жизни во время войны в дневниках и кассетах. Ленту показали на 71-м Берлинале. Фото: twitter.com

Фильм о травматической памяти заканчивается на светлой ноте.

Так говорит кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский о драме "Коробка воспоминаний" ливанских режиссеров Джоан Хаджитомас и Халила Джорейге. Показали в основной конкурсной программе 71-го Берлинского международного кинофестиваля.

Мать-одиночка из Ливана живет в канадском Монреале вместе с 16-летней дочерью. Накануне Рождества получает коробку со своими давними дневниками, кассетами, открытками и фотографиями. Родилась и провела детство в Бейруте. В этих записях делилась переживаниями и впечатлениями с лучшей подругой, которая эмигрировала в начале гражданской войны в стране. Впоследствии и сама переехала с семьей из разрушенного Бейрута за океан. Подруга это все собрала и передала уже после своей смерти, по сюжету.

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"Коробку находит дочь главной героини, - говорит Пидгора-Гвяздовский. - Желая узнать все о матери, тайно раскрывает. Читает документы, вслушивается и всматривается в прошлое. Сквозь призму этих записей представляет жизни матери во время войны. На наших глазах эти воспоминания в ленте визуализируются в виде анимации, компьютерной графики, рисунков, аппликаций, хроники. Режиссеры использовали собственные письма и фото, сделанные в Ливане в течение 1982-1988 годов.

В конце героиня решается поехать на родину. Приезжает в Бейрут, который восстанавливается. Встречает мужчину, которого когда-то любила.

Главный смысл фильма - негативное прошлое переходит в позитивное будущее. Идеально попал в пазл фестиваля, который часто делает акцент на подобных историях".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 18 марта.

71-й Берлинале проходил в формате онлайн для представителей индустрии и прессы. Продолжался 1-5 марта. Открытые показы для зрителей планируют провести в июне - как в обычных кинотеатрах, так и под открытым небом.

На фестивале показали 139 фильмов из 59 стран. Среди них - украинская драма о киевских школьниках "Стоп-Земля" режиссера Екатерины Горностай.

16-летняя Маша учится в столичной школе в 11-м классе. Готовится к экзаменам. Чувствует себя отстраненно в коллективе. Уверенна в себе только рядом с друзьями. Влюбляется в одноклассника Сашу. Должна решиться проявить свою симпатию, чтобы знать, есть ли взаимность, по сюжету.

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